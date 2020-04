Scuola edile: Assessore Donazzan agli allievi della ‘Palladio’ di Vicenza, “Protagonisti di un nuovo cambiamento per rilancio settore-chiave dell’Edilizia”

Venezia, 21 aprile 2020

L’assessore regionale all’istruzione e formazione Elena Donazzan ha portato il suo saluto agli allievi dell’ultimo anno del corso triennale per operatori edili della scuola di costruzioni ‘Andrea Palladio’ di Vicenza, su invito del presidente Gianluca Muraro, imprenditore alla guida della scuola che dal 1948 è leader nella formazione di maestranze qualificate nell’ambito delle costruzioni e delle tecnologie dell’edilizia.

La scuola edile vicentina, tra le prime in Italia e in Veneto a svolgere corsi di apprendistato sia per operai che per impiegati tecnici e amministrativi, ha formato negli anni oltre 15 mila allievi ed è specializzata non solo nell’aggiornamento e qualificazione degli operatori edili ma anche dei tecnici specializzati nella sicurezza dei cantieri.

“In questo periodo di emergenza mondiale per la pandemia, siamo nostro malgrado protagonisti di un cambio radicale dell’economia del mondo – ha affermato l’assessore della Regione Veneto – Il settore dell’edilizia, come sempre, è particolarmente esposto, ma anche in grado di credere nella creatività, nella formazione e nella visione di un mondo nuovo. Come abbiamo superato insieme la crisi 2009-2013, che ha colpito duramente questo comparto, così ora l’economia locale e nazionale potrà rifondare il suo rilancio proprio a partire dall’edilizia, e in particolare dal sistema delle Scuole Edili presenti e radicate in ogni provincia del Veneto, capaci di formare tecnici e operatori altamente specializzati, anche nelle più moderne tecnologie”.