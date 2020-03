Scuola: Regione Veneto contribuisce alla formazione a distanza dei progetti – Assessore Donazzan, “Opportunità offerta con i nuovi bandi FSE”

Venezia, 27 marzo 2020

La Regione Veneto è pronta a riprogrammare gli ultimi bandi del programma VIA-Veneto In Azione, sostenuto con risorse FSE, per promuovere e incrementare le abilità dei docenti nell’utilizzo delle metodologie di formazione a distanza. Lo ha comunicato l’assessore regionale all’istruzione e alla formazione, Elena Donazzan, alla direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Augusta Celada, informandola della possibilità di potenziare le esperienze di formazione e addestramento già avviate e di allargare il numero delle scuole e dei docenti coinvolti.

“In questo momento molto particolare la Regione vuole contribuire, tramite le risorse del Fondo Sociale Europeo, a facilitare il lavoro dei docenti che si trovano a dover erogare contenuti con modalità didattiche che pochi, finora, avevano sperimentato appieno – spiega l’assessore Donazzan – Già in passato la Regione ha promosso percorsi rivolti agli insegnanti per promuovere la conoscenza e l’utilizzo delle piattaforme informatiche utili per l’insegnamento e l’apprendimento a distanza. Gli insegnanti che vi hanno preso parte hanno potuto riscontrare un beneficio diretto per le proprie competenze e una risposta più che positiva da parte degli studenti coinvolti”.

Nel nuovo contesto determinato dall’emergenza Covid 19, che ha imposto a tutto il mondo della scuola un vero e proprio trasloco nel digitale, la Regione propone percorsi per insegnanti basati sulla metodologia dell’Aula aumentata, che fa riferimento al metodo ideato dal Teachers College della Columbia University, “Writing e reading workshop”.

Si prevede l’erogazione di sessioni formative rivolte a circa 150 docenti, in gruppi di 20, ciascuna per un monte ore di 17, suddivise in un’ora iniziale per “allenare e preparare” all’utilizzo della piattaforma, 12 ore di percorso formativo e 4 ore dedicate al confronto, approfondimento ed esercitazione (anche a piccoli gruppi) con la disponibilità del relatore ad approfondire eventuali punti e avere chiarimenti. Come piattaforma potrà essere usata la suite di Google o altre piattaforme di semplice utilizzo.

È prevista, inoltre, la possibilità di fruire di percorsi sulla didattica a distanza per le scuole con contenuti specifici da concordare a seconda delle esigenze.

“Si tratta di progetti attivabili in tempi brevissimi – conclude l’assessore – Siamo certi che scuole e insegnanti apprezzeranno questa opportunità di sessioni formative gratuite e che, grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, sarà possibile organizzare al più presto ‘palestre’ di e-learning per docenti”.