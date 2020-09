Scuola: voucher per didattica a distanza per famiglie numerose, ampliata la platea dei potenziali beneficiari

La Regione Veneto estende i criteri di accesso al voucher da 500 euro per le famiglie numerose, con almeno 4 figli, che devono sostenere maggiori spese per l’acquisto di dispositivi digitali e strumenti di connessione per la didattica a distanza. Il decreto firmato oggi dal responsabile della Direzione regionale Istruzione e Formazione prevede che possano presentare domanda di contributo anche i nuclei familiari residenti in Veneto con 3 figli minorenni e un quarto figlio maggiorenne purchè frequentante, in questo anno scolastico, una scuola secondaria di secondo grado o una scuola della formazione professionale.

In caso di residuo di risorse (il budget complessivo previsto ammonta a 2,7 milioni di euro) il contributo sarà riconosciuto anche alle famiglie numerose con un figlio già maggiorenne. Restano fermi il limite di reddito (max 40 mila euro di reddito Isee) e la scadenza del 31 ottobre per presentare le domande.

Il contributo regionale sarà riconosciuto alle famiglie con 4 figli o più che documentino di aver acquistato, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre, computer fissi o portatili, monitor, stampanti, tablet, periferiche, router, chiavette e dispositivi per la connessione Internet, software per la didattica.