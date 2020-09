Scuole, in consegna da oggi i nuovi arredi mentre si lavora dentro e fuori una quarantina di istituti

Procedono spedite le attività messe in campo dal Comune di Vicenza per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa anticontagio.

Questa mattina gli assessori all’istruzione, ai lavori pubblici e alle infrastrutture fanno il punto sullo stato di avanzamento degli interventi e degli acquisti che sono stati concordati con i dirigenti scolastici, con l’obiettivo comune di ottenere più spazio nelle aule per garantire le distanze tra gli alunni senza dividere le classi.

Interventi e acquisti riguardano i dieci istituti comprensivi della città e i due CPIA (Ambrosoli e Barolini), che accolgono in edifici del Comune scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, oltre che la scuola di alfabetizzazione per adulti (CPIA) e che hanno presentato le richieste di arredi e le necessità relative ai lavori da eseguire negli spazi interni ed esterni, attenendosi alle linee guida del Ministero dell’Istruzione e della Regione Veneto che ha anche predisposto un manuale operativo.

Come annunciato, le spese saranno coperte da un contributo del Ministero dell’Istruzione di 520 mila euro, derivante da fondi strutturali europei: indicativamente, 100 mila euro sono stati destinati all’acquisto degli arredi, 320 mila euro per i lavori interni e 100 mila euro per gli esterni.

“Con un enorme lavoro di squadra di cui ringrazio gli assessori ai lavori pubblici e alle infrastrutture e verde, i nostri uffici e i dirigenti scolastici e i loro collaboratori – dichiara l’assessore all’istruzione – arriviamo preparati al delicato appuntamento con l’apertura in sicurezza delle scuole. Sono in corso le consegne massive degli arredi che il Comune ha acquistato su richiesta degli istituti, sono stati praticamente completati tutti i lavori all’esterno delle scuole e sono stati avviati i lavori interni, secondo un programma che tiene conto delle urgenze e delle necessità. Si tratta di un grande risultato di cui la città può andare fiera”.

“In questi mesi – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici – abbiamo dato massima urgenza ai lavori di adeguamento delle scuole, consci di quanto importante sia, nell’emergenza, mettere prioritariamente in sicurezza i nostri ragazzi. Alcuni interventi, peraltro attesi da anni, saranno eseguiti con le scuole già aperte, ma interferendo al minimo con l’attività didattica”.

“Riattivare cancelli secondari da tempo inutilizzati, sistemare siepi e stradine, pavimentare cortili, rimuovere ostacoli – conclude l’assessore alle infrastrutture e al verde – è quanto ci hanno chiesto i dirigenti scolastici per rispondere all’indicazione di differenziare gli accessi. Si tratta di lavori che vanno ad aggiungersi a quanto abbiamo già fatto sui giardini scolastici e che contribuiscono a rendere le scuole non solo più sicure, ma anche più accoglienti”.

Arredi

Proprio oggi sono state eseguite le prime consegne da parte delle ditte vincitrici delle quattro diverse gare attivate dall’assessorato all’istruzione per una spesa di circa 100 mila euro, in aggiunta alle richieste avanzate direttamente al Ministero dell’Istruzione dalle singole scuole.

Si tratta della fornitura di 613 banchi singoli (a cui si andranno ad aggiungere alcune migliaia di banchi chiesti dalle scuole al Ministero), 166 sedie, 4 lavagne bianche da applicare alle pareti, 530 lettini per le scuole dell’infanzia, 200 sedili per le gradinate dell’auditorium della scuola Bortolan, 18 mobili pensili.

Lavori negli spazi interni

Negli spazi interni delle scuole sono stati eseguiti o già calendarizzati interventi di manutenzione straordinaria per sostituire e sistemare i pavimenti e tinteggiare i locali, controlli alle uscite di sicurezza, interventi ai bagni, ai montascale, alle scale esterne di sicurezza e alle porte interne per creare nuovi spazi.

Nel dettaglio, secondo un cronoprogramma che prevede interventi di manutenzione straordinaria anche a scuole già avviate, a seconda del livello di urgenza, sono in fase di esecuzione o già programmati per essere completati al massimo entro novembre interventi in 34 diverse scuole.

Sono già stati completati i lavori di rimozione di lavandini e rasatura dei muri alla media Muttoni, di pavimentazione della palestrina che sarà adibita ad aula alla primaria Rodari, di ripristino delle tapparelle alla primaria De Amicis, di riparazione di una perdita d’acqua alla primaria Zecchetto, di rifacimento degli scarichi della cucina della scuola materna Collodi e le tinteggiature delle cucine centrali.

Prima dell’inizio della scuola si prevede, salvo intoppi, di aprire la porta tra due aule alla materna Laghetto, sistemare le porte dei bagni della materna di Settecà, installare un nuovo punto luce alla materna Piccoli, sistemare cancello e campanello alla media Maffei.

Una seconda tranche di lavori sarà completata indicativamente per fine settembre e riguarderà la divisione di un’aula con parete mobile alla media Bortolan, la sostituzione della porta d’ingresso alla materna di Settecà e alla primaria Pasini, la sistemazione dell’aula magna alla primaria Zanella e della porta dell’aula magna della media Calderari, un nuovo parapetto alla primaria Zecchetto, la riparazione del corrimano delle scale della materna Trevisan Lampertico, l’installazione di strisce antiscivolo alla sede di via Carta della media Maffei, la protezione di una colonna alla primaria Loschi, la sostituzione di vetri e strisce antiscivolo alla primaria Gonzati, l’antiscivolo sulle scale, la sostituzione di due pensiline e l’installazione di un nuovo lavabo alla materna Piccoli, pannelli colorati e strisce antiscivolo alla materna Lattes, l’antiscivolo sulle scale della media Mainardi, una grata di sicurezza nei bagni della primaria De Amicis, un nuovo scarico con rubinetto alla materna di Laghetto, il blocco delle finestre e il citofono d’ingresso della media Ambrosoli.

Un terzo step di interventi prevede di completare entro fine ottobre il potenziamento termico in due aule della primaria Da Feltre e in un’aula della primaria Arnaldi, lavori all’impianto di riscaldamento delle medie Muttoni e Calderari e della materna Sasso, la trasformazione in porta per uscita di sicurezza di una finestra della primaria Magrini, l’installazione delle pellicole di sicurezza sui vetri di un’aula e la rasatura e tinteggiatura di bagni della sede di via Carta della media Maffei, il noleggio di una cisterna per la materna Lattes, interventi di riparazione ai bagni della media Mainardi e alla primaria De Amicis, pellicole di sicurezza sulle porte della media Ghirotti.

Sono in via definizione le tempistiche per la tinteggiatura della segreteria della media Bortolan e per il risanamento della muratura dell’ex mensa della materna Piccoli

Tra ottobre e novembre, infine, per una spesa complessiva di circa 170 mila euro saranno eseguiti tre importanti interventi che riguardano il rifacimento dei bagni delle scuole Trissino e Tiepolo e la realizzazione della scala antincendio alla scuola Scamozzi.

Lavori all’esterno

I lavori agli spazi esterni, di competenza dell’assessorato alle infrastrutture e verde pubblico per una spesa complessiva di 100 mila euro circa, riguardano 9 scuole e sono stati quasi tutti completati. Hanno previsto la sistemazione dei cortili, la pavimentazione di vialetti pedonali di accesso con relativi indicatori di distanziamento, la sistemazione di cancelli di ingresso, delle corsie delle piste di atletica, la creazione di aree gioco calpestabili adeguate alle nuove necessità e l’istallazione di recinzioni per giardini oscuranti.

Anche in questo caso la necessità è stata quella di creare degli spazi esterni funzionali per svolgere attività all’aperto e dei percorsi di accesso alle strutture in modo da garantire il distanziamento.

Nel dettaglio, alla scuola primaria Pasini è stata eseguita la pulizia dalla piante infestanti nel piazzale di fronte alla scuola, nel campo basket e lungo i percorsi; sono stati rimossi i cestini e i pali delle reti da pallavolo; sono state potate le piante e lo sfalcio erba; posato un telo oscurante rispetto alla vista dal parco giochi; è in arrivo un nuovo cancello pedonale.

Alla scuola dell’infanzia Burci sono in programma un nuovo cancelletto e la riasfaltatura del parcheggio della palestra Umberto I.

Alla Materna K. Trevisan si stanno completando la rimozione giochi in plastica e l’abbattimento di alcune piante giunta alla fine del ciclo vitale o ammalate.

Alla media Muttoni è in fase di realizzazione il vialetto in stabilizzato per l’ingresso secondario, mentre alla materna Lattes saranno completati in settimana la rimozione dei giochi in plastica; la realizzazione del vialetto in stabilizzato per l’ingresso secondario; la sistemazione del cornicione; la fornitura e posa di erba sintetica.

Alla primaria Giovanni XXIII sono in corso la realizzazione di pavimentazione in stabilizzato per accedere dal terzo carraio esistente e la sistemazione del porfido.

Alla media Ambrosoli sono già stati eseguiti l’asfaltatura del cortile di accesso alla palestra, la realizzazione di un marciapiedi per accedere all’area per ricreazione asfaltata, l’asfaltatura dell’accesso carraio che conduce al giardino retrostante.

Alla primaria Zecchetto è stata installata una nuova recinzione all’ingresso dal parcheggio, asfaltato l’accesso principale della scuola, sostituito un coperchio in lamiera in giardino, delimitata con una rete una parte del cortile.

Alla primaria Zanella, infine, entro la settimana termineranno i lavori di adeguamento del portone carraio di accesso dal retro della scuola, il rimodellamento dell’aiuola e la riqualificazione del piazzale retrostante la scuola per l’accesso alla palestra e la ricreazione in sicurezza, la realizzazione di un breve tratto di vialetto per collegare la piastra asfaltata all’ingresso della palestra, la sistemazione dello stabilizzato all’interno dell’area a parcheggio.