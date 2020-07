Serie A, tutti i risultati. L’Atalanta vince a Cagliari, colpo viola a Parma

Vittorie in trasferta per l’Atalanta a Cagliari e la Fiorentina a Parma. Il Genoa rimonta a Udine da 2-0 a 2-2 con un rigore sbagliato e ribattuto in gol da Pinamonti in pieno recupero. Vittoriea casalinghe per la Samp sulla Spal e del Brescia sul Verona.

Risultati 30/ma giornata Serie A

Cagliari-Atalanta 0-1 (rigore di Muriel al 27′)

Brescia-Verona 2-0 (Papetti 53′, Donnarruma al 96′)

Parma-Fiorentina 1-2 (rigore di Pulgar al 19′ e al 31′, rigore Kucka 49′ )

Sampdoria-Spal 3-0 (Linetty 12′ e 48′, Gabbiadini 45′)

Udinese-Genoa 2-2 (Fofana 44′, Lasagna al 73′, Pandev 81′, Pinamonti al 97′)

I gol

Udinese-Genoa 2-2: 52′ st, Pinamonti sulla ribattuta di Musso insacca. Rigore concesso dopo VAR per fallo di Zeegelaar su Biraschi.

Brescia-Verona 2-0: al 51′ st arriva anche il gol di Donnarumma, che di sinistro infila Silvestri dopo un rimpallo favorevole

Udinese-Genoa 2-1: al 36′ st azione personale di Pandev che con un destro in diagonale accorcia le distanze. Gol n.93 in A per lui.

Udinese-Genoa 2-0: al 28′ st Lasagna chiude un pregevole contropiede friulano con una gran botta di sinistro. Perin non puo’ nulla

Brescia-Verona 1-0: 7′ st, corner battuto da Tonali, a centro area svetta Papetti che di testa insacca. Primo gol del giovane in A

Parma-Fiorentina 1-2: al 5′ st Kucka accorcia le distanze dal dischetto. Rigore concesso per fallo commesso da Pezzella (ammonito)

Sampdoria-Spal 3-0: al 48′ pt Linetty firma il tris blucerchiato. Subito dopo Giacomelli manda le due squadre negli spogliatoi.

Sampdoria-Spal 2-0: al 46′ pt raddoppia Gabbiadini, che regala l’ennesimo capolavoro su punizione, palo-rete. Letica non ci arriva

Udinese-Genoa 1-0: al 44′ pt la sblocca Fofana, che si inserisce centralmente in area sul cross di De Paul e di testa fa centro.

Parma-Fiorentina 0-2: al 31′ pt Pulgar spiazza ancora Sepe dal dischetto. Rigore concesso dopo consulto VAR per ‘mani’ di Darmian

Cagliari-Atalanta 0-1: 27′ pt, Muriel spiazza Cragno trasformando il rigore concesso per fallo di Carboni (espulso) su Malinovskyi.

Parma-Fiorentina 0-1: al 19′ pt Pulgar spiazza Sepe realizzando il rigore concesso per un fallo di Gagliolo ai danni di Venuti

Sampdoria-Spal 1-0: al 12′ pt la sblocca Linetty, che approfittando di un errore di Sala, con il mancino insacca nell’angolino

Così in campo

Cagliari: Cragno, Walukiewicz, Pisacane, Carboni, Ionita, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis, Simeone, Joao Pedro

Atalanta: Sportiello, Sutalo, Caldara, Palomino, Hateboer, De Roon, Tameze, Castagne, Pasalic, Malinovskyi, Muriel.

Brescia: Joronen, Sabelli, Martella, Papetti, Mateju, Bjarnason, Tonali, Dessena, Spalek, Torregrossa, Donnarumma

Verona: Silvestri, Rrahmani, Kumbulla, Empereur, Faraoni, Badu, Veloso, Lazovic, Borini, Zaccagni, Di Carmine

Parma: Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Kurtic, Kucka, Brugman, Karamoh, Kulusevski, Gervinho.

Fiorentina: Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Igor, Venuti, Duncan, Pulgar, Benassi, Dalbert, Ribery, Cutrone

Sampdoria: Audero, Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello, Ramirez, Linetty, Bertolacci, Ekdal, Jankto; Gabbiadini

Spal: Letica, Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala, Missiroli, Murgia, Dabo, Strefezza, Cerri, Floccari

Udinese: Musso, Samir, Troost-Ekong, Nuytinck, Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema, Lasagna, Nestorovski

Genoa: Perin, Goldaniga, Romero, Masiello, Biraschi, Lerager, Behrami, Sturaro, Barreca, Falque, Sanabria