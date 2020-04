Sgomberato immobile in Via Foroni. All’interno tre extracomunitari in condizioni igieniche precarie

Proseguono i controlli della Polizia locale contro l’occupazione abusiva di immobili. Gli agenti questa mattina hanno sgomberato un edificio abbandonato in via Foroni, strada parallela a via Faccio. Erano stati i residenti a segnalare uno strano e continuo via vai di persone. Muniti dei dispositivi di protezione individuale, data l’emergenza sanitaria in corso, 15 uomini della Polizia locale sono entrati nello stabile dove hanno trovato 3 soggetti extracomunitari che vivevano in condizioni igieniche precarie. Portati al Comando di via del Pontiere, rispettando tutte le norme di sicurezza previste in questo periodo, le persone sono state identificate e segnalate all’autorità giudiziaria per invasione di edificio. Gli agenti hanno subito chiesto l’intervento dei due proprietari dello stabile per la chiusura e la messa in sicurezza dell’immobile.