Si accende PsoPoint, il nuovo canale virtuale dove i dermatologi rispondono alle domande dei pazienti con psoriasi

Dal 23 settembre parte PsoPoint: un servizio di consulenza online, un vero e proprio punto di informazione ‘virtuale’ sulla psoriasi che mette in contatto pazienti e medici dermatologi in 8 regioni italiane. È la seconda fase della campagna “Psoriasi visibile – Impatto invisibile. Guardiamo oltre le apparenze”, promossa da Amgen insieme ad ADIPSO – Associazione per la Difesa degli Psoriasici, ADOI – Associazione Dermatologi – venereologi Ospedalieri Italiani e SIDeMaST – Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse che mira a ridefinire la percezione della malattia, che colpisce corpo e psiche, e a rinsaldare l’alleanza medico-paziente.

I pazienti psoriasici di Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Calabria attraverso il portale www.impattoinvisibile.it potranno entrare in contatto da remoto con i dermatologi associati a SIDeMaST e ADOI; il dermatologo, attraverso una video-consulenza online, risponderà a dubbi e domande, fornirà informazioni sulla patologia, eventuali indicazioni sui percorsi, consigliando, se necessario, di recarsi presso un Centro specializzato nella cura della psoriasi della propria regione.

Prosegue inoltre la raccolta delle storie e testimonianza dei pazienti con psoriasi, che hanno tempo fino al prossimo 30 settembre per condividerle sul sito www.impattoinvisibile.it. Il miglior racconto selezionato dalla giuria di esperti sarà protagonista della graphic novel che verrà realizzata dall’illustratore Sergio Algozzino e presentata al termine della campagna.