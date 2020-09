Si alza il sipario al Lido sulla 77esima Mostra internazionale d’Arte Cinematografica

Con l’omaggio al Maestro Ennio Morricone durante la cerimonia di apertura è iniziata ufficialmente l’edizione numero 77 della Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, al via da ieri fino al 12 settembre. Ad accogliere i tanti rappresentanti istituzionali arrivati al Lido il neopresidente della Biennale Alberto Cicutto insieme al direttore Alberto Barbera. La serata inaugurale è stata condotta dall’attrice Anna Foglietta.

Anche la Mostra del Cinema si è adeguata alle prescrizioni anti contagio da Covid-19. L’organizzazione, per lo svolgimento in piena sicurezza della manifestazione, ha previsto la riduzione del numero dei film, il distanziamento nell’area della Mostra e all’interno delle sale di proiezione, la sanificazione dei luoghi, l’aumento delle repliche di ciascun film e per le proiezioni l’utilizzo della multisala “Astra” al Lido.

Repliche previste anche al Cinema Rossini di Venezia e al Centro Candiani a Mestre, cui si aggiunge l’allestimento di due arene all’aperto (la prima al Lido, la seconda ai Giardini della Biennale), per consentire al pubblico di poter assistere alla maggior parte dei film. Il programma completo delle proiezioni del circuito cinema è disponibile sul portale ad hoc del Comune di Venezia.

Importante anche il servizio di sicurezza coordinato dalla Polizia locale, che per tutta la durata della manifestazione al Lido vedrà impegnati 22 agenti su due turni dalle 9.30 all’una di notte. Nove agenti saranno impegnati nel servizio di vigilanza ai varchi d’accesso, uno svolgerà la funzione di coordinatore e un’altra unità sarà destinata alla sala interforze, punto di riferimento per la sicurezza della Mostra.