sicurezza del medio basso corso del Piave. Ministro risponde. Assessore Bottacin, “Massima disponibilità purché il Ministro agisca in fretta attraverso l’autorità di distretto”

Venezia, 27 marzo 2020

“Finalmente e con piacere ho ricevuto la risposta, sollecitata da tempo e in diverse occasioni, dal ministro Costa sulla conferma degli interventi per la mitigazione del rischio nel medio e basso corso del Piave”. Così l’assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin annuncia di avere ricevuto riscontro ai solleciti inviati negli ultimi mesi al fine di avere indicazioni dal Ministero dell’Ambiente su quali fossero le scelte rispetto agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico lungo l’asta del fiume Piave, in particolare per quanto riguarda il medio e basso corso del fiume.

“Nella sua nota il ministro ha suggerito come strumento operativo il ‘contratto di fiume’ – spiega Bottacin, sottolineando di avere già provveduto ad inviare una risposta al ministro – in tal senso ho dato massima e immediata disponibilità di avvalerci di questo strumento di programmazione strategica a salvaguardia del rischio idraulico e, vista anche la disponibilità del Ministero di garantire il massimo supporto con le sue strutture, ho altresì evidenziato che tale tavolo sarebbe, a nostro avviso, efficace ove posto sotto il coordinamento dell’Autorità di Distretto, organismo che dipende direttamente dal Ministero stesso”.

“L’obiettivo è fare presto e bene, – conclude Bottacin – siamo favorevoli ad avviare il percorso purché nel procedere non si dimentichi mai la necessità di arrivare quanto prima ad interventi in grado di mitigare il rilevante rischio idrogeologico nell’area del basso e medio corso del fiume Piave”.