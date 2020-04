Solidarietà, un carico di frutta e verdura fresca donato al Comune e destinato all’Emporio solidale Sant’Alvise. L’assessore Venturini: “Grati per la generosità ricevuta che mette in luce il bello della città”

Continuano le manifestazioni di solidarietà da parte della comunità veneziana in questo difficile periodo causato dall’emergenza Covid-19. Nelle scorse ore il Comune di Venezia ha ricevuto in dono un intero carico di frutta e verdura che è stato destinato, tramite i servizi sociali, all’Emporio solidale Sant’Alvise. Il carico, trasportato direttamente dal donatore Tommaso Scocco, rappresentante di una importante azienda del territorio, è stato consegnato all’interscambio del Tronchetto alla presenza dell’assessore alla Coesione Sociale Simone Venturini. Con lui la presidente dell’Emporio Sant’Alvise, Anna Brondino.

“L’amministrazione comunale – afferma l’assessore Venturini – non può fare altro che ringraziare realtà come quella di Tommaso che, oltre a garantire servizi essenziali per la collettività con il loro lavoro, si rendono protagonisti di gesti di generosità e di attenzione verso la città e il territorio. In particolare – sottolinea – questo gesto consente di implementare la spesa oltre che di alimenti che hanno una lunga scadenza, anche di prodotti freschi e salutari, in modo da rendere ancora più completo il servizio erogato dagli empori”.

“In questo momento abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti e questi gesti sono fondamentali – aggiunge Anna Brondino – ecco perchè siamo estremamente riconoscenti verso coloro che ci stanno dando una mano. In pochi giorni siamo passati da 5 a 35 famiglie a cui diamo sostegno, oltre a tante spese occasionali che consegniamo”.

“Nelle situazioni difficili – sottolinea Venturini – viene fuori il bello della città che si stringe attorno alle persone più in difficoltà. Ringrazio ancora Tommaso Scocco ed esprimo la mia gratitudine anche alla presidente Brondino e a tutto il mondo del terzo settore che ci aiuta. Realtà come gli empori, sia quello di Sant’Alvise a Venezia che quello di Mestre, sono grandi alleati per il Comune nel supportare sia chi chiede aiuto a noi in situazioni ordinarie, sia a chi si è scoperto in difficoltà in questi ultimi tempi”.

Il video della consegna a questo link: https://bit.ly/34pGDHi

Venezia, 9 aprile 2020