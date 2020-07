Sona. Immersi nel digitale. Che cosa è cambiato? Un nuovo patto di corresponsabilità digitale per i ragazzi del Comune di Sona

Martedì 7 luglio, alle 11.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Sona si terrà l’incontro

finale del progetto per adolescenti “Sentoo: Vivere nel Digitale è molto di più”, voluto dall’Assessora

Cimichella e dal Presidente del Consiglio Mattia Leoni per avvicinare il mondo degli adulti e quello

dei ragazzi sui temi di internet e della consapevolezza nel suo utilizzo.

Mondo digitale: come possiamo accompagnare i nostri figli in un percorso condiviso di

responsabilità e crescita? Siamo in un mondo iperconnesso, in cui si abbassa sempre di più l’età di

accesso agli strumenti digitali. Ne siamo succubi, ogni giorno. Succede agli adulti, agli insegnanti e

anche ai ragazzi, che ne vengono influenzati e sedotti. Succede in un periodo delicato come quello

del lockdown, in cui siamo costretti a vedere internet come via di fuga per relazionarci con gli altri.

Il progetto di Consapevolezza Digitale, svoltosi nei mesi pre-Covid, è stato proposto dal

Comune di Sona nelle figure dell’Assessora alle Politiche Giovanili Monia Cimichella e del

Presidente del Consiglio Mattia Leoni ed è stato messo in atto dal team di Sento, con Silvia

Signoretti, Erika Meneghello e Marco Sanavio. È stato coinvolto un gruppo di adolescenti del nostro

Comune di varie fasce di età che si è confrontato ed espresso rispetto all’utilizzo delle piattaforme

digitali che i ragazzi fanno e vedono fare.

Dopo lo stop del Coronavirus, raccolte le testimonianze del lockdown, Signoretti, Meneghello

e Sanavio portano davanti alla Comunità di Sona il patto di corresponsabilità digitale, attraverso una

presentazione interattiva, martedì 7 luglio, alle 11.30. Saranno presenti i rappresentanti del Comune,

dei ragazzi e dei genitori.

“Ragazzi e adulti si confrontano sul digitale in modo poco costruttivo, gli uni accusando gli

altri. Abbiamo voluto dar voce ai ragazzi, perché gli adulti attivino nuovi recettori di ascolto. Questo

è ancora più importante dopo il delicato periodo che abbiamo trascorso dove i tanto demonizzati

strumento tecnologici sono improvvisamente diventati necessari per seguire la scuola e rimanere in

contatto con il mondo. Il problema ancora aperto è: ma quanto necessari?” introduce l’Assessora

Cimichella. “Come consigliere delegato alle Politiche Giovanili sto promuovendo i progetti per i

giovani e la fascia degli adolescenti è sempre stata di mio interesse: è in questa età che si formano

i nostri pensieri e che possiamo compiere scelte importanti, ma è anche l’età in cui facciamo più

fatica a confrontarci con gli adulti” continua il consigliere Leoni.

“Siamo un team che, grazie all’esperienza nel digitale e con le persone, ha scelto di voler

portare una ventata di positività in un mondo costantemente in cambiamento, in particolar modo

oggi, con questa nuova rivoluzione in corso” spiega Silvia Signoretti, marketing manager e fondatrice

di Sentoo con Erika Meneghello. “Abbiamo una responsabilità. È un fatto che riguarda tutti.

Crediamo che la consapevolezza sia la chiave per gestire un nuovo approccio alla comunicazione

P R O V I N C I A D I V E R O N A

R E G I O N E V E N E T O

A S S E S S O R A T O A L L A C O M U N I C A Z I O N E

COMUNE di SONA – Piazza Roma n. 1 – 37060 Sona (VR) – P.I. e C.F. 00500760236

http.://www.comune.sona.vr.it

Tel. 045 6091211 Fax 045 6091260

Assessore alla comunicazione: Giovanni Bianco

Consigliere incaricato: Paolo Bellotti

e-mail: comunicazione@comune.sona.vr.it

tra adulti e ragazzi, ragazzi e adulti: se conosco, mi confronto e agisco in modo differente” – afferma

la psicologa e professional coach Erika Meneghello.

L’evento sarà un incontro tra adulti e ragazzi, per creare un momento di riflessione e siglare

un patto che rappresenta un seme da far crescere nel tempo.

Conclude Monia Cimichella “E’ l’inizio di una serie di iniziative per seguire questo mondo che sta

cambiando”