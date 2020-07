Sona. Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura locularia lato Sud e rifacimento intonaco cappella del cimitero di San Giorgio in Salici

Sono iniziati i lavori per la manutenzione straordinaria di parte della copertura della struttura locularia

del Cimitero di San Giorgio in Salici comprendente l’ala sud e la cappella centrale.

La struttura realizzata tra la fine degli anni ’60 e metà degli anni ’70 presenta tutte le problematiche

della vetustà, pertanto sono evidenti fenomeni di fatiscenza, umidità, infiltrazioni di acque meteoriche

dal manto di copertura sino all’intradosso del solaio.

I lavori prevedono:

– la rimozione ed il rifacimento del manto di copertura in coppi, con eventuale recupero di quelli

esistenti,

– l’inserimento di guaina bituminosa,

– il ripristino degli intonaci dell’intradosso ammalorati

– piccole opere risarcitorie delle fessure

– il ripristino del soffitto della cappella centrale la struttura locularia

– ripristino delle tinteggiature

La spesa complessiva del quadro economico di € 58.300,00.

Le opere sono state aggiudicate all’Impresa Boric Srl di Castagnaro (Vr) ed avranno una durata

prevista da contratto pari a 90 giorni, ma probabilmente, vista la natura dei lavori potrebbe anche

essere ridotta della metà.

L’accesso al cantiere avverrà dal cancello posizionato lungo il lato nord del cimitero.

Si avvisa che per tutta la durata dei lavori la struttura locularia e le tombe di famiglia collocate in

adiacenza alla struttura stessa saranno inagibili in quanto rientrano nel perimetro dell’area di

cantiere all’interno della quale sono collocati i ponteggi e le aree di deposito e scarico materiali.

“Gli edifici presenti all’interno dei Cimiteri del nostro Comune – afferma il Vicesindaco Roberto

Merzi – necessitano da anni di interventi consistenti non essendo più sufficienti le piccole

riparazioni che, alla lunga, creano una spesa maggiore.

Per questo prosegue l’attività di manutenzione straordinaria che, oltre a risolvere la questione per i

prossimi decenni, riconsegnerà decoro ai nostri cimiteri.

Infatti, dopo i lavori al Cimitero di Sona, quasi giunti al termine, si procede ora con quelli a San

Giorgio. Si tratta del rifacimento della copertura del lato sud del transetto più vecchio – prosegue

Merzi – e contestuale sistemazione della cappella centrale. Anche qui il problema erano le cospicue

infiltrazioni causate dalla vetustà ma, dai primi sopralluoghi, anche da precedenti lavori fatti con

approssimazione.

Soprattutto verrà rifatto il soffitto della cappella che dava segni di cedimento ed era stato messo

in sicurezza con una rete di trattenuta dei calcinacci, restituendola alla Comunità per le celebrazioni

all’interno del Cimitero e per dei momenti di preghiera ai propri cari”.