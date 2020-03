Sosta gratuita anche su 500 stalli blu e al parcheggio del tribunale. Sindaco: “Incentivo vero, posti auto disponibili a ridosso del centro”

Salgono a 1.300 i posti auto che, da oggi al 31 marzo, possono essere utilizzati gratuitamente per raggiungere a piedi il centro storico. Sosta gratis non solo all’interno del parcheggio Centro, come deciso ieri, ma anche su 500 stalli blu a ridosso della Ztl e su 380 posti all’interno del parking del Tribunale.

Di ora in ora l’Amministrazione comunale sta studiando ed estendendo le misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e andare incontro a cittadini e categorie economiche che più risentono dell’attuale situazione. L’obiettivo è incentivare l’arrivo e la permanenza all’interno dell’ansa dell’Adige. E favorire l’attività degli esercenti.

Tutti coloro che da oggi vogliono passare una giornata o una serata in città possono utilizzare non solo i 420 posti del parcheggio Centro all’ex Gasometro, gratis tutta la settimana, ma anche gli stalli blu della cosiddetta zona verde. Non si paga dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 24 (dalla mezzanotte alle 8 di mattina è sempre gratuito), il sabato e i festivi per tutto il giorno. Le strade interessate sono: via Pallone, corso Cavour, corso Castelvecchio, via Diaz, stradone San Fermo, stradone Maffei, lungadige Rubele e piazzale Maestri del Commercio. Sulle colonnine per l’emissione del ticket già da oggi pomeriggio sarà presente l’informativa con le nuove disposizioni.

Lasciare l’auto al parcheggio del Tribunale è gratuito, dalle 19 del venerdì fino alla domenica notte.

Non solo sosta. A tutti gli abbonati del bike sharing, la società Clear Channel che gestisce il servizio regalerà un abbonamento aggiuntivo di un mese da donare a un familiare o a un amico. Inviando una e-mail all’indirizzo info@bikeverona.it, con il codice del proprio abbonamento, si riceverà una seconda chiave di sblocco, della durata di un mese, da utilizzare fino a fine giugno.

Anche i taxi di Verona fanno squadra. A bordo di ogni mezzo, i tassisti hanno già a disposizione delle mascherine per i clienti. Dopo ogni tratta, inoltre, maniglie e superfici utilizzate dal passeggero vengono disinfettate. E una volta alla settimana tutto il taxi viene sanificato.

Le nuove misure sono state illustrate questa mattina dal sindaco, insieme agli assessori alla Viabilità e alle Attività produttive. Presente anche il presidente di Amt Francesco Barini.

“Questa emergenza non ci deve fermare e, nonostante i provvedimenti governativi, dobbiamo tutti continuare a vivere il più normalmente possibile – ha detto il sindaco -. Ecco perché di ora in ora stiamo studiando delle misure ad hoc per andare incontro alle esigenze dei cittadini ma anche a quelle degli esercenti colpiti da questa emergenza. Sono provvedimenti collegati uno all’altro che messi insieme danno risposte vere e concrete. In questo momento c’è bisogno di soluzioni reali, visto che nella Ztl ci sono 1600 posti auto per 4500 permessi. Di solito, dei 150 ingressi prenotabili la sera attraverso l’app ne vengono utilizzati meno di una decina proprio per l’assenza di parcheggi. In questo modo vogliamo incentivare i veronesi a venire in centro, risparmiando sulla sosta, con la sicurezza di non girare in auto per ore prima di trovare un posteggio”.

“Più di mille posti auto a ridosso del centro storico che possono essere utilizzati gratuitamente, alcuni durante la settimana, altri il weekend o la sera, sono un incentivo importante – ha spiegato l’assessore alla Viabilità –. Ringrazio la società Clear Channel che, proprio per supportare i veronesi in un periodo come questo, ha deciso di promuovere l’utilizzo della mobilità sostenibile regalando a tutti i clienti un mese sulle due ruote da condividere con un’altra persona. Un modo per far provare questo servizio, che sta arrivando anche nei quartieri, a coloro che fino ad oggi non l’hanno ancora usato”.

“Stiamo portando avanti un lavoro di squadra, per affrontare in maniera sinergica questa situazione – ha concluso l’assessore alle Attività produttive -, ecco perché ringrazio tutti coloro che si sono resi disponibili, compreso il presidente di RadioTaxi che ci ha garantito la massima collaborazione. Con questo sforzo straordinario vogliamo invitare i cittadini a continuare a vivere la propria quotidianità e a utilizzare taxi e servizi di trasporto, confidando nel fatto di trovare mezzi che vengono puntualmente sanificati”.