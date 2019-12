Spazio 65+. Attività e servizi per gli over 65 e le loro famiglie

Sono già attivi nei Centri Anziani di Cadidavid, Chievo e “Dell’Isolo” i nuovi sportelli di Spazio 65+. Si tratta di un servizio innovativo di informazione e orientamento a disposizione di tutti i cittadini over 65 e delle loro famiglie. Allo Sportello 65+, infatti, è presente un operatore che offre ascolto e facilita l’accesso a informazioni su servizi e opportunità che Verona offre ai propri cittadini anziani e a chi se ne prende cura.

Inoltre, l’operatore affianca i volontari dei Centri Anziani “Protagonisti nel Quartiere” e li forma all’uso della piattaforma www.spazio65plus.it nella quale si possono trovare informazioni su casa, assistenza e cura, trasporti, supporto economico, tempo libero e volontariato.

L’esperienza si sviluppa nell’ambito del progetto “Anziani protagonisti – Interventi di comunità per l’invecchiamento attivo”, finanziato dalla Regione Veneto, promosso dai Servizi Sociali del Comune e realizzato da Aribandus Cooperativa Sociale Onlus. L’obiettivo è quello di sostenere attività per la terza età attivo, ma anche di rilevare bisogni e supportare risorse presenti nei territori, in modo da poterle valorizzare al meglio.

“Riteniamo gli anziani una grande risorsa per la nostra comunità – ha detto l’assessore ai Servizi sociali Stefano Bertacco – per questo siamo impegnati a sviluppare progetti innovativi e capillari dedicati a loro. Contemporaneamente, questa iniziativa vuole essere di supporto a tutte quelle famiglie che si dedicano alla cura dei propri anziani, mettendo a disposizione una rete di servizi attiva nei vari quartiere”.

Lo Sportello Spazio 65+ è aperto, fino a tutto aprile, al Centro Dell’Isolo (via Interrato dell’Acqua Morta, 54) il lunedì, dalle 16.30 alle 18; al Centro di Chievo (via D. Caprioli, 5) il lunedì, dalle 10 alle 12 e al Centro di Cadidavid (Piazza Roma, 8) il mercoledì, dalle 9.30 alle 11.30.

A partire da gennaio, lo sportello 65+, in collaborazione con i Centri Anziani, organizzerà una serie di attività ed eventi. Tra questi ci sono “A scuola di salute”, incontri con esperti sull’alimentazione ed il benessere per un invecchiamento in salute; “Incontro con l’Arte” appuntamenti culturali su Dante e la Divina Commedia; “Ginnasticamente”, laboratorio per stimolare la memoria e contrastare l’invecchiamento cognitivo.

Per informazioni ed iscrizioni alle attività contattare Aribandus Cooperativa Sociale Onlus, Via Domenico Morelli, 17 Verona (zona Stadio). E-mail a info@spazio65plus.it – tel. 045 564362