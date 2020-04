Spesa a domicilio, l’Amministrazione ringrazia Croce Rossa e Guardia Costiera ausiliaria per la collaborazione nella consegna dei beni alimentari

“Ringraziamo Croce Rossa e Guardia costiera ausiliaria per l’impegno che stanno garantendo nella distribuzione della spesa a domicilio, sono due realtà che da settimane sono impegnate con mezzi e uomini per la consegna di beni alimentari – ha detto Venturini poco prima della partenza delle barche dei volontari dal molo di Piazzale Roma – il nostro grazie è per la disponibilità che hanno sempre garantito, in tutte le occasioni in cui sono stati chiamati a collaborare con l’Amministrazione per soddisfare i bisogni della cittadinanza. Questa sinergia tra più enti e realtà consente di arrivare dappertutto e raggiungere quei bisogni più nascosti che, alcune volte, i servizi statali, regionali e comunali fanno fatica a soddisfare”.

“Grazie anche al supporto della Guardia costiera ausiliaria, siamo in grado di raggiungere in barca tutte le famiglie che chiedono il nostro aiuto – ha spiegato Battan – A noi e ai nostri volontari spetta il compito di gestire quello che noi chiamiamo il ‘momento della gentilezza’, il contatto diretto con le persone bisognose, ma spesso possiamo farlo solo grazie alla collaborazione di altre realtà”.

“Ringrazio la Croce Rossa per la fiducia dimostrata e la collaborazione richiesta per lo svolgimento di questo tipo di servizio alla cittadinanza – ha aggiunto Zane, ricordando l’impegno messo in campo in più occasioni anche al fianco della Protezione civile – In questo particolare momento, cerchiamo di dare supporto alla città di Venezia mettendo a disposizione uomini e mezzi per il trasporto di tutto quello che possiamo portare alla popolazione”.

L’assesore Venturini incontra i presidenti di Cri Venezia e Guardia Costiera ausiliaria (video)