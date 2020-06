Sportello Adigetto e Stato Civile. Obbligo di prenotazione appuntamenti con Filavia Booking App

Prenotazione obbligatoria per accedere ai servizi dello sportello Adigetto di via Pallone 13 e dello Stato Civile di via Adigetto 10. L’utenza, per evitare sovraccarichi telefonici al numero unico 045 2212210, è invitata ad effettuare la prenotazione degli appuntamenti tramite la app Filavia Booking, facilmente accessibile da smartphone o tablet o il pc dal sito www.bookingapp.filavia.it.

L’applicazione è gratuita e disponibile per i principali sistemi operativi. Per poterla utilizzare, è necessario registrarsi con un indirizzo email o con un account social.

Al momento della prenotazione, il sistema propone la prima data disponibile in agenda e offre la possibilità di sceglierne una diversa, secondo le proprie necessità.

Fissato l’appuntamento viene inviata un’email ed un sms di conferma con il codice di chiamata allo sportello. È necessario presentarsi pochi minuti prima dell’orario stabilito, indossando la mascherina e mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro.

“Al fine di evitare assembramenti – spiega l’assessore ai Servizi demografici Daniele Polato – è possibile recarsi allo sportello Adigetto e allo Stato Civile esclusivamente su appuntamento. Le nuove disposizioni per la sicurezza e il distanziamento sociale hanno imposto all’Ente un complessivo rafforzamento nella programmazione dei servizi offerti al cittadino. Un’attività che richiede, anche da parte dell’utenza, una maggiore organizzazione, con la prenotazione puntuale, possibilmente tramite app, di tutti gli appuntamenti. L’obiettivo è quello di garantire, per tutti, l’elevato standard di qualità che, da sempre, contraddistingue i tanti servizi realizzati dal Comune”.

Ulteriori informazioni nel portale del Comune di Verona, all’indirizzo www.comune.verona.it.