Stanchi delle cattive notizie? “Buone notizie”, la nuova rubrica con solo belle notizie

Dati alla mano, le brutte notizie sono quelle più lette e che più interessano.

C’è sempre qualche incidente stradale di cui parlare, qualche episodio di malasanità o qualche valore economico che ci preoccupa. Tutti i telegiornali e i quotidiani trattano ogni giorno cattive notizie ed è per questo che noi de Il Giornale dei Veronesi abbiamo deciso di aprire la nostra nuova rubrica “Buone notizie”, in cui trovano spazio solo belle notizie che riguardano la nostra regione e, più in generale, il nostro Paese.

Con la speranza che la loro lettura possa concentrare l’attenzione anche sulle notizie positive, vi auguriamo una piacevole lettura!

La Redazione.