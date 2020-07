Stasera la cerimonia di consegna del “Premio alle Forze dell’Ordine” del Rotary Club Venezia. La presidente del Consiglio Damiano: “Una serata per omaggiare coloro che ogni giorno rischiano per garantire la nostra sicurezza, anche nei mesi di lockdown”

La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Daminano, e l’assessore alla Sicurezza urbana, Giorgio D’Este, hanno partecipato stasera all’Hotel Monaco & Grand Canal alla tradizionale serata rotariana per la consegna del “Premio alle Forze dell’Ordine” del territorio lagunare.

Padrone di casa della serata il presidente del Rotary Club Venezia, Tonino Beccegato, che ha consegnato un riconoscimento, tra gli altri, anche al comandante generale del Corpo di Polizia locale, Marco Agostini. Presenti alla cerimonia i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine, tra cui il questore Maurizio Masciopinto, il comandante provinciale dei carabinieri Mosè De Luchi e il comandante provinciale della guardia di finanza, generale Giovanni Avitabile.

“Il mio ringraziamento, a nome dell’intera Amministrazione comunale, va di cuore a tutte le donne e gli uomini che, ogni giorno, rischiano la propria vita per garantire la nostra sicurezza – ha dichiarato la presidente Damiano – Questa è una serata che ogni anno, da ormai circa due decenni, rinsalda il sentimento di gratitudine e ammirazione per coloro che, in ogni circostanza, si prodigano per gli altri. Un sentimento che, se possibile, è stato acuito ulteriormente nei recenti mesi del lockdown, perché gli uomini in divisa, qualsiasi divisa, hanno contribuito in maniera determinante al rispetto delle norme anti contagio e di conseguenza alla salute pubblica. Il ringraziamento dell’Amministrazione – ha concluso – va anche alle famiglie degli agenti, che supportano quanti hanno fatto della loro vita una vocazione al servizio”.