Stop alle bollette per sei mesi nelle zone colpite dal Coronavirus

Il Cdm è previsto alle 19:30 di oggi. Sul tavolo ci sarà – anche se l’ordine del giorno non e’ stato ancora reso noto – un primo provvedimento per il contrasto agli effetti economici del Coronavirus.

Sospensione per 6 mesi delle bollette di luce, gas, acqua e anche dei rifiuti. E’ quanto prevede la bozza del decreto a favore delle zone colpite dal coronavirus. L’Arera, incaricata della sospensione, “disciplina anche le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini sono stati sospesi”.

Arriva una stretta contro comportamenti scorretti e “pratiche commerciali che profittano di situazioni di allarme sociale” aumentando i prezzi. Lo prevede la bozza del dl sul coronavirus in arrivo al cdm. “E’ considerata scorretta – si legge – la pratica commerciale che, riguardando prodotti attinenti alla salute, l’approvvigionamento di beni di prima necessità e la sicurezza dei consumatori, profitta di situazioni di allarme sociale incrementando il prezzo di vendita in misura superiore al triplo del prezzo di listino” o praticato negli ultimi 30 giorni.

Stop alle rate di assicurazioni nelle zone rosse fino al 31 luglio. E’ quanto prevede la bozza del decreto a favore delle aree colpite dal coronavirus che sospende anche i pagamenti dei diritti camerali per le imprese. In particolare sono sospesi i termini per i versamenti dei premi assicurativi della RCA; i termini per il versamento dei diritti camerali; i termini di pagamento delle sanzioni per le imprese.

Accesso al Fondo di garanzia per le Pmi gratuito, con priorità e con il massimo delle garanzie consentite. Lo prevede una prima bozza del decreto per il contrasto degli effetti economici del Coronavirus nelle zone rosse che dovrebbe andare in Cdm questa sera. Si tratta dello schema già utilizzato per aiutare le imprese delle aree del terremoto del Centro Italia.