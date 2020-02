Strade bianche Women Elite: 23 formazioni al via

Annunciate le 23 squadre di 6 atlete ciascuna che si sfideranno nella Strade Bianche Women Elite del 7 marzo. Al via della corsa ci saranno tutte le 8 squadre UCI Women’s WorldTeams, le migliori 7 UCI Womens Women’s Continental Teams e 8 wild cards.

La Strade Bianche Women Elite, organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport, è in programma a Siena sabato 7 marzo ed anticipa di qualche ora la gara maschile e si preannuncia come una delle corse più spettacolari dell’anno sia per il suo tracciato, unico nel panorama mondiale, sia per la partecipazione di altissimo livello tecnico.

Saranno al via tutte le 8 squadre UCI Women’s WorldTeams, insieme alle migliori 7 UCI Womens Women’s Continental Teams e 8 wild cards. Ciascuna squadra al via sarà formata da 6 atlete.

L’edizione 2019 è stata vinta da Annemiek van Vleuten (poi laureatasi campionessa del mondo nella prova in linea di Harrogate) davanti a Annika Langvad e Katarzyna Niewiadoma

I 23 TEAM AL VIA

ALE BTC LJUBLJANA (ITA)

AROMITALIA – BASSO BIKES – VAIANO (ITA)

ASTANA WOMEN’S TEAM (KAZ)

BEPINK (ITA)

BIGLA – KATUSHA (SUI)

BOELS DOLMANS CYCLING TEAM (NED)

CANYON / /SRAM RACING (GER)

CCC-LIV (POL)

CERATIZIT – WNT PRO CYCLING TEAM (GER)

COGEAS METTLER LOOK PRO CYCLING TEAM (RUS)

EUROTARGET – BIANCHI – VITTORIA (ITA)

FDJ NOUVELLE – AQUITAINE FUTUROSCOPE (FRA)

LOTTO SOUDAL LADIES (BEL)

MITCHELTON SCOTT (AUS)

MOVISTAR TEAM WOMEN (ESP)

PARKHOTEL VALKENBURG (NED)

RALLY CYCLING (USA)

SERVETTO – PIUMATE – BELTRAMI TSA (ITA)

TEAM SUNWEB (GER)

TEAM TIBCO – SILICON VALLEY BANK (USA)

TOP GIRLS FASSA BORTOLO (ITA)

TREK – SEGAFREDO (USA)

VALCAR – TRAVEL & SERVICE (ITA)

#StradeBianche