Studio Università Padova: il 60% dei pazienti Covid non sente gli odori

Il primo studio multicentrico sui pazienti positivi al coronavirus dimostra che oltre il 60% di loro perde completamente l’olfatto e una percentuale ancora più elevata (88%) soffre di un certo grado di alterazione del gusto.

Le conclusioni dello studio sono state pubblicate sulla rivista “European Archives of Oto-Rhino-Laryngology” e sono state condotte dal gruppo coordinato dal professor Cosimo de Filippis, direttore della Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria dell’Università di Padova.

In totale, sono stati analizzati 417 pazienti provenienti da 12 ospedali in 4 diversi Paesi. Dallo studio emerge che il 79% dei soggetti analizzati non presentava sintomi come ostruzione nasale o naso che cola, comunemente associati ad altre infezioni virali a livello nasale. È inoltre significativa, maggiore del 60%, l’alterazione dell’olfatto, e in questa percentuale la prevalenza è quella delle donne. Per quanto riguarda il gusto, l’88% dei pazienti ha riscontrato difficoltà nell’identificare di aromi diversi come dolce, salato o amaro.

Un altro studio del professor de Filippis ha effettuato una metanalisi su più di 1500 pazienti Covid 19, e ha evidenziato una prevalenza significativa dei sintomi come mal di gola, naso chiuso, perdita di olfatto, alterazione del gusto, confermando i dati del precedente lavoro.

Fonte: ANSA.