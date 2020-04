Tavolo verde. L’ok di Coldiretti Veneto al progetto IncontroLavoro. Salvagno: “Sulla manodopera straniera dialogo continuo con le ambasciate”

17 aprile 2020 – Coldiretti Veneto esprime condivisione per l’iniziativa “IncontroLavoro” promosso da Regione Veneto con la collaborazione di Veneto Lavoro e presentato oggi al Tavolo Verde che costituisce un ulteriore strumento facilitatore dell’incrocio tra domanda e offerta in agricoltura. “Nei giorni scorsi Coldiretti Veneto ha lanciato la piattaforma “Job in country” decollata a livello nazionale grazie al contributo sperimentale degli sportelli provinciali dell’associazione – spiega Daniele Salvagno presidente regionale –. Le prime candidature raccolte sul territorio, circa 1500 rappresentano una prima base di partenza per le offerte di occupazione in campagna dove la fase di raccolta di frutta e verdura è in piena attività”.

Parallelamente non si sono mai fermati i contatti con le autorità diplomatiche per sbloccare la manodopera straniera ferma nei Paesi d’origine a causa dell’emergenza sanitaria. “Dopo aver registrato la collaborazione con l’Ambasciata della Romania– dice Salvagno – registriamo, per il tramite del Presidente Luca Zaia, la disponibilità del Consolato Generale della Repubblica di Moldova a Milano per l’impiego nei campi della comunità moldava costretta a rimanere in Italia. Si tratta di gesti importanti che mettono in luce una chiara attenzione alle problematiche delle imprese agricole venete”.

“Solo nelle province di Verona e Rovigo si stima un fabbisogno di 5mila unità stagionali – commenta Salvagno – che durante la seduta istituzionale ha ricordato per l’ennesima volta come sia determinante stabilire modalità semplificate e di facile attuazione per poter mettere gli imprenditori agricoli nella condizione di assumere con sicurezza come collaboratori aziendali cassaintegrati, studenti e pensionati”.