Taxi acqueo: ecco l’ordinanza che ripristina la tariffa ordinaria, il servizio in extra turno e proroga la rimodulazione della turnistica attuale

È stata firmata l’ordinanza dirigenziale che, fino al 15 luglio 2020, proroga alcune disposizioni per i servizi di Trasporto pubblico non di linea di taxi acqueo, quale la turnazione attuale, mentre ripristina la tariffazione ordinaria e il servizio in extra turno.

“Nello specifico – spiega il dirigente del Settore Mobilità e trasporti del Comune Loris Sartori – viste le interlocuzioni con la categoria, si è voluto procedere andando, da una parte, a prorogare la rimodulazione dell’ultima turnazione taxi acqueo così da soddisfare il fabbisogno di mobilità attualmente rilevabile mantenendo in essere le modalità di servizio che garantiscano la sicurezza di utenti e operatori (droplet), dall’altra, ripristinando la tariffazione ordinaria (decade quindi la tariffazione speciale vigente) e la possibilità, su base volontaria, di dare comunicazione attraverso il Portale del Trasportatore, del servizio fuori turno. Tutte queste disposizioni resteranno valide fino al 15 luglio, salvo diverse indicazioni”.

“Un particolare ringraziamento voglio arrivi alle categorie, ai loro rappresentanti ma anche ai tanti tassisti che hanno dimostrato, nei periodi di apice delle misure restrittive stabilite dal Governo per arginare il pericolo dei contagi da Covid 19, di essersi messi a disposizione della città e dei cittadini, abbassando le tariffe così da sostenere il sistema di mobilità – ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro. Il vostro gesto, assieme a quello di tantissimi altri, evidenzia come Venezia sappia essere una città capace di unirsi per affrontare le emergenze e superarle in maniera resiliente”.

L’ordinanza è disponibile a questo link.