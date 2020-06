Team Interior Progetto Casa. Intervista all’ideatore di questo concetto di consulenza dell’abitare

Scopriamo con Gianluca Baggio, quarantunenne Interior Designer bolzanino che ha fatto di Verona la sua città, in cosa consiste questa sua idea di consulenza personalizzata per supportare chi affronta l‘emozionante avventura di rinnovare, ristrutturare o arredare la propria abitazione od ufficio.

Come nasce Team Interior?

Team Interior nasce da una passione figlia di una ventennale esperienza nel settore dell’arredamento.

Perché nasce Team Interior?

Perché, negli anni mi è parso sempre più evidente che il momento della costruzione della propria casa, così come del proprio ufficio, è un momento carico di mille emozioni, da quelle più eccitanti a quelle più ansiogene ed avere il pieno supporto e know-how di una persona dedicata rende più divertente ed efficiente l’intero processo. Inoltre l’interlocutore unico garantisce un binomio oggi più che mai importante, la possibilità di risparmiare coniugata però alla conoscenza del settore.

Quindi quali sono i servizi che Team Interior offre?

Tutto parte con una consulenza personalizzata e un’intervista al cliente per comprendere quali sono le sue esigenze e desideri. Il secondo step è lo sviluppo del progetto per dare forma alle scelte fatte e analizzare insieme tutte le possibili opzioni.

Si passa poi alla parte più pratica, trasformando le decisioni in realtà palpabili come rivestimenti, materiali e le migliori pitture e colori per la casa. Il tutto affidato alle sapienti mani di un gruppo di artigiani che da sempre vivono l’ambito dell’abitare.

Finendo poi con l’arredamento più adatto a completare armoniosamente il risultato di ogni passaggio fatto.

Parlando di arredamento, avete anche una linea di produzione?

Per le soluzioni più giovani e snelle ci avvaliamo di un consorzio industriale composto da 10 fabbriche che producono cucine, zona giorno, zona notte, camerette per bimbi e bagni.

Per gli arredi più strutturati e complessi abbiamo due falegnamerie di riferimento che fanno del concetto di artigianalità e cura il loro fiore all’occhiello.

Siamo quindi in grado di rispondere ad ogni desiderio dei nostri clienti.

Cercando Team Interior in internet si trova associato il progetto Ecok, di cosa si tratta?

Ecok è un progetto di realizzazione su misura di cucine ecosostenibili, prodotte con materiali atossici e naturali al 100%.

In un momento dove l’attenzione al nostro futuro è un compito che sento di avere, come uomo e come padre, ho voluto dare vita a questo concetto applicandolo a ciò che meglio conosco, l’arredamento.

Dove si trova Team Interior?