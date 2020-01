Teatro per le Feste: lunedì 6 gennaio al Toniolo per i più piccoli va in scena Aladino e la Lampada Meravigliosa

Per la Befana, lunedì 6 gennaio, il Teatro Toniolo apre le porte ai più piccoli con il musical Aladino e la Lampada Meravigliosa, una fiaba classica che si veste di modernità, uno spettacolo frizzante e divertente, in cui si ride fino alle lacrime, e si piange dall’emozione. Il racconto più famoso de Le Mille e una Notte, ci conduce verso luoghi e tempi lontani, per narrare la storia d’amore fra una bellissima principessa ed un giovane dal cuore puro.

Aladino e la Lampada Meravigliosa è un storia che profuma di spezie e si veste dei colori di un suq. Un amore contrastato, la magia, qui declinata nelle figure di geni e stregoni, l’agognato lieto fine, sono gli ingredienti perfetti delle fiabe di ogni epoca. In questa nuova lettura di Aladino, firmata da nomi noti nel panorama del musical italiano, il pubblico assiste ad uno spettacolo pieno di emozioni e divertimento, e la magia rivive grazie al teatro e ai suoi protagonisti.

