Tecnologia 5G, quanti dubbi! L’Ordine degli Ingegneri di Verona dà voce agli esperti

Le richieste di installazione delle antenne per la nuova tecnologia 5G, che stanno arrivando nella nostra come in altre città, stanno portando a galla nuove e diffuse paure. Simili, del resto, a quelle emerse con le tecnologie GSM nei primi anni ’90.

Per questo l’Ordine degli Ingegneri di Verona ha deciso di aprire la rassegna Open, rivolta al territorio e ai cittadini, proprio con un focus su questo delicato e dibattuto tema.

Il 6 marzo, dalle 14.30 alle 16.30, la sede dell’Ordine in via Santa Teresa, aprirà le porte a un seminario organizzato dall’ingegnere Carlo Beghini, responsabile scientifico e Consigliere dell’Ordine di Verona, per dare voce a esperti dell’Università, dell’Arpav, l’agenzia veneta preposta alla prevenzione e controllo ambientale sul territorio e al controllo del rispetto dei limiti imposti dalla legge, dell’Ulss e della Fub, la Fondazione Ugo Bordoni, consulente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

“L’obiettivo è offrire una panoramica il più possibile esaustiva e scientifica sulla novità tecnologica, fornendo strumenti di conoscenza su qualcosa non ben conosciuto”, evidenzia il presidente dell’Ordine, Andrea Falsirollo. “Molte amministrazioni, anche venete, non sanno come porsi di fronte alle richieste avanzate dagli operatori per poter avere libero accesso alle installazioni e se la nostra città, lo scorso marzo, ha detto sì alla Tim, siglando il primo accordo nel Nord Est per sperimentare le applicazioni, su mezzi pubblici, parcheggi e il futuro filobus, con l’intenzione di rendere Verona sempre più una «smart city», c’è chi, come Mario Conte, sindaco di Treviso e da novembre presidente dell’Anci Veneto, è determinato a non prendere alcun provvedimento fino a quando non si esprimeranno Arpav e Usl. Per questo ci tengo a invitare personalmente sia lui che i rappresentanti veronesi del Consiglio di Anci Veneto all’evento, aperto ovviamente a tutti gli amministratori locali e in generale a chiunque sia interessato ad approfondire o a confrontarsi sulla questione”.

In un’intervista uscita martedì 14 gennaio su Vvox, Conte tranquillizza i colleghi sindaci di Comuni di Camponogara, Cinto Euganeo e Gambugliano che temono di poter essere “cavie della sperimentazione”, e invita tutti a fare attenzione sulle fake news che girano sui social network, per evitare che si crei “un terrorismo mediatico incredibile”.

“Nell’ottobre del 2018 il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato i dettagli sulla gara per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il 5G, che ha portato nelle sue casse circa 6.5 miliardi di euro, pari a una finanziaria”, evidenzia Beghini. “I Comuni sono gli enti più prossimi al territorio ed è naturale che siano anche i più esposti a eventuali contestazioni e richieste di chiarimenti.

Nel convegno del 6 marzo non si parlerà tanto della gestione ma si cercherà piuttosto, tramite fonti qualificate, di capire quali siano le garanzie e i limiti da rispettare nella progettazione degli impianti di telecomunicazione, come stabilito dai principi di prevenzione. È comprensibile che le persone abbiano remore su qualcosa di sconosciuto, specie quando entrano in campo termini come “radiazione elettromagnetica” che, pur suonando come allarmanti, in realtà hanno la stessa natura della luce. Puntiamo quindi a far conoscere un po’ di più la materia avvalendoci di fonti qualificate, e dando spazio a un incontro con esperti e professionisti del settore”.