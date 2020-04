Teleconsulenza urologica all’’AOUI – Verona

In questo periodo, in cui ci sono misure restrittive per l’epidemia COVID-19 che hanno costretto buona parte della popolazione al proprio domicilio, L’Unità Operativa Complessa di Urologia dell’Azienda Ospedaliera Integrata di Verona – diretta dal prof. Alessandro Antonelli – ha pensato di mettere a disposizione di tutti i cittadini, specialisti nel campo urologico per consulenze a distanza.

Molte persone in questi mesi, infatti, hanno difficoltà ad affrontare problemi di salute non inerenti al coronavirus e proprio per questo motivo, c’è il rischio che ciò possa determinare un ritardo terapeutico o il ricorso a pareri non qualificati.

Per richiedere una consulenza urologica basta semplicemente inviare una email a:

clinica.urologica@aovr.veneto.it.

L’oggetto dell’email dovrà essere: “TELECONSULENZA UROLOGICA”. Nel testo dovranno essere riportati i propri dati anagrafici (nome, cognome, età), un recapito telefonico e la descrizione della patologia. Vanno allegati eventuali visite o esami già effettuati.

Uno specialista risponderà ad ogni email e, se necessario, il cittadino sarà contattato telefonicamente per un colloquio o per fissare una visita.