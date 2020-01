GIORGETTI: “SONO CONTENTO CHE LA PRIMA AMMINISTRAZIONE CHE ADERISCE ALLA MIA PROPOSTA LEGISLATIVA, PER DOTARE LE SCUOLE DI KIT ANTIGDROGA, SIA VERONA. QUESTO ERA LO SCOPO DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA APPROVATA IN CONSIGLIO REGIONALE PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA DROGA.

In merito ai Test antidroga nelle scuole promossi dall’amministrazione comunale di Verona, interviene con una nota il Vice Presidente del Consiglio Regionale del Veneto ed esponente di Fratelli d’Italia, Massimo Giorgetti: “Sono assolutamente favorevole al protocollo tra Comune di Verona, Ulss 9 e Provveditorato che introduce i test antidroga nelle scuole. Questo convenzione dà seguito all’iniziativa legislativa che io e all’Assessore Regionale Donazzan abbiamo proposto e fatto inserire nella Programmazione Regionale per dotare le scuole di Kit antidroga. Questa misura infatti è utile per contrastare il fenomeno della droga soprattutto all’interno degli edifici scolastici che devono essere un luogo di apprendimento e non un ricettacolo di spacciatori e consumatori.”

“Abbiamo pensato – conclude il Vice Presidente Giorgetti – di sostenere le scuole su questo fronte perché i dati sul continuo aumento di uso di sostanze stupefacenti e che vedono il Veneto tra le prime Regioni per morti di overdose, sono allarmanti. Il fenomeno della droga si sconfigge attraverso una lotta senza quartiere che deve coinvolgere tutti i livelli, a partire dalle Istituzioni arrivando alle scuole. Grazie a questa possibilità si garantiscono strumenti e dotazioni per contrastare realmente questa piaga. Sono contento di vedere che la prima amministrazione ad aderire a questa mia proposta sia Verona e che le prime scuole ad utilizzare i test antidroga saranno quelle veronesi. Sono a disposizione di tutti per collaborare affinché si possano utilizzare da subito gli strumenti che la Regione metterà a disposizione.“