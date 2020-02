Tornano a Verona gli studenti spagnoli della città di La Coruña

Terza volta a Verona per gli studenti dell’istituto spagnolo IES Da Guarda della città di La Coruña, nella Galicia. Circa 50 i ragazzi protagonisti dello scambio scolastico con l’istituto ITES Pasoli, in questi giorni in città per visitare i maggiori luoghi d’interesse.

Come di consueto, non è mancata la tappa in Municipio. Ad accogliere gli oltre 100 studenti nella sala del Consiglio comunale, è stato l’assessore alle politiche giovanili Francesca Briani.

“Un ritorno che fa molto piacere e che dimostra quanto la nostra città sappia essere accogliente, a cominciare dalle scuole e dagli studenti – ha detto l’assessore Briani -. Lo scambio internazionale è un momento importante per i giovani, un’occasione per entrare in relazione diretta con coetanei provenienti da altri paesi e per conoscere culture e tradizioni diverse dalla loro”.