Tornano le ‘Soffitte in Piazza ’. Sabato primo appuntamento al Saval

Abiti vintage, vecchi utensili, libri e giocattoli, tornano le ‘Soffitte in piazza’. Da questo weekend riprendono i mercatini nei quartieri, dove si vendono, scambiano o barattano oggetti che non servono più. Privati cittadini e associazioni senza scopo di lucro, infatti, possono iscriversi e allestire un proprio banco per svuotare cantine e soffitte. E far sì che tante cose dimenticate trovino nuova vita nelle mani altrui.

Primo appuntamento sabato 10 ottobre in piazza del Centro Commerciale in via Marin Faliero al Saval, dalle 9 alle 17. Ovviamente nel rispetto di tutte le misure anti-Covid.

Il programma prevede poi altri 8 mercatini: l’11 ottobre in piazza Frugose a San Michele Extra, il 17 ottobre in lungadige XXVI luglio 1944 a Parona, il 18 ottobre lungo il percorso pedonale di via Tevere alle Golosine, il 24 ottobre a Parco San Giacomo in Borgo Roma e in piazza Isolo. Il 31 ottobre l’iniziativa torna in piazza del centro commerciale di via Marin Faliero al Saval e il 14 novembre e 5 dicembre in piazza Isolo.

‘Soffitte in piazza’ è organizzato dall’assessorato al Decentramento insieme alle Circoscrizioni comunali, in collaborazione con le associazioni Anemia Diamond Blackfan Italia Odv e Aps D-Hub Un Centro dove incontrarsi, fermarsi e ripartire.

In caso di maltempo i mercatini vengono rimandati. Sul sito del Comune di Verona sono disponibili tutte le informazioni e le modalità per partecipare come espositori.