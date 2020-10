A partire dal 7 ottobre, in via Castel San Felice, restringimento della carreggiata, con senso unico alternato, per i lavori di sostituzione della rete di protezione posta sulle mura magistrali presenti lungo la strada.

Le modifiche viabilistiche, della durata di 3 giorni, riguardano circa 150 metri di via Castel San Felice, con inizio dell’area di cantiere dal volto d’ingresso di via Castello San Pietro.