Treviso. Pedofilia: 150 firme sostegno due sacerdoti

TREVISO, 20 FEB – Una lettera di solidarietà verso i due sacerdoti della diocesi di Treviso accusati in questi giorni da un ex seminarista di aver commesso abusi sessuali nei suoi confronti, corredata di 150 firme, è stata resa nota oggi dai vertici della chiesa trevigiana.

“Ci sentiamo in dovere – si legge nel documento – di testimoniare che esiste un’altra storia”. I mittenti sottolineano che la loro vita trascorsa nel seminario di Treviso “è stata sempre caratterizzata da uno stile molto familiare, sia per i tanti momenti comunitari che per la disposizione degli spazi. Qualunque strana situazione – sostengono i firmatari – difficilmente sarebbe potuta rimanere nascosta. Abbiamo vissuto in un ambiente sereno dove c’era fiducia tra di noi e verso gli educatori”.

I firmatari confermano infine “stima e fiducia” nei confronti dei sacerdoti additati dal loro ex collega, dicendosi “fiduciosi che la limpidezza della loro vita e del loro ministero possa portare a una rapida chiarificazione dei fatti”.