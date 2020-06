Treviso, rubano uno scooter e finiscono fuori strada: morti due giovani

CARBONERA (TREVISO) – È di due morti il bilancio di un incidente che si è verificato poco dopo l’una di martedì, in via Brigata Marche a Carbonera. Al momento solo una delle vittime è stata identificata, si tratta di un giovane di 22 anni di origine marocchina. Il secondo deceduto sarebbe un suo connazionale ma la sua identificazione è ancora in corso in quanto era sprovvisto di documenti. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, i due viaggiavano in sella a uno scooter appena rubato in via Castello d’Amore a Treviso a un trevigiano che non aveva ancora denunciato il furto. In via Brigata Marche, all’altezza del numero civico 145, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il conducente ha perso il controllo finendo fuori strada e andando a sbattere contro un muretto di recinzione. L’impatto è stato fatale a entrambi i passeggeri. Inutile la corsa dei sanitari del Suem 118 allertati dai residenti. Al loro arrivo i due erano già deceduti. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto al recupero del mezzo e alla messa in sicurezza della strada.