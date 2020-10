Lubomir Tupta, attaccante ex Verona passato all’Ascoli nelle ultime ore di mercato, è tornato a parlare della sua esperienza in gialloblu: «Conoscevo da tempo l’interesse dell’Ascoli. Sono contento che tutto sia andato per il meglio. Con i dirigenti del Verona e con mister Juric abbiamo deciso che per me sarebbe stato più opportuno andare a giocare altrove perchè con l’Hellas non sarei stato impiegato come volevo».