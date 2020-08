Tutto esaurito al Teatro Olimpico il 18 settembre per il concerto di Francesca Michielin

200 spettatori potranno ascoltare Francesca Michielin al Teatro Olimpico di Vicenza dove la cantautrice bassanese venerdì 18 settembre 2020 condurrà il pubblico attraverso “Spazi Sonori”, il suo nuovo esclusivo viaggio musicale estivo.

Sono stati tutti esauriti i biglietti a pochi giorni dall’apertura della prevendita che, per garantire la sicurezza come disposto dalla normativa anti Coronavirus, consentiranno l’accesso solamente a 200 persone (e non a 470 come previsto di consueto).

“Sarà un evento veramente esclusivo in un luogo particolarmente suggestivo come il Teatro Olimpico. Sono certa che gli spettatori, che sono corsi all’acquisto del biglietto per ascoltare la giovane artista dalle doti indiscusse, sapranno apprezzare un spettacolo di qualità come quello che verrà proposto” – spiega l’assessore alla cultura.

Oltre un’ora di show con un set originale e arrangiamenti inediti, creati appositamente da Francesca attorno alle sonorità dei brani scelti. Sul palco con lei il polistrumentista Francesco Arcuri ed Ernesto Lopez alle percussioni: atmosfere electro-pop ma anche strutture melodiche dal sapore orchestrale, rock urban dalle mille sfaccettature multiculturali, ma anche drumpad e synth, per una scaletta unica che racconta la storia musicale di Francesca, dalle canzoni più famose della sua carriera ai più recenti singoli dell’ultimo album.

L’evento chiude il calendario di iniziative estive “Viaggio in città”, curato dall’assessorato alla cultura.