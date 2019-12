UEFA Euro 2020: avviata procedura per la selezione dei Media Partner

Frongia: “Diamo la possibilità di gestire l’ambito promozionale a grandi testate a livello locale”

Roma, 23 dicembre 2019 – Per il supporto promozionale degli eventi di avvicinamento e dell’intera manifestazione di UEFA Euro 2020, in programma dal 12 giugno al 12 luglio del prossimo anno, Roma Capitale si potrà avvalere di due Media Partner.

La manifestazione sportiva, per il suo 60’ anniversario, si svolgerà in 12 diverse città europee, con la Capitale d’Italia che sarà protagonista indiscussa: sarà infatti sede di quattro partite in totale, tra cui la gara inaugurale del 12 giugno Italia-Turchia con annessa cerimonia di apertura, oltre che del concerto inaugurale che si terrà la sera precedente, l’11 giugno, lungo la Via dei Fori Imperiali.

Durante l’intero mese di manifestazione la città sarà interessata in più zone da una Fan Zone, la più grande mai realizzata in Europa, con diverse attività di intrattenimento, di food&beverage, di gioco del calcio, di musica, per poter vivere il Campionato Europeo a 360 gradi e per tutto il mese dell’evento.

Dopo la gara per la selezione del Local Operator, dedicato proprio alla realizzazione delle attività collaterali alla manifestazione sportiva, si è aperta oggi la procedura per la selezione dei Media Partner.

Questi dovranno avere un forte richiamo a livello locale (regionale e comunale) mentre il settore merceologico ricercato è quello dell’emittente radiofonica e della stampa/quotidiani.

I criteri di valutazione dei Media Partner selezionati saranno i seguenti per i diversi settori merceologici:

-Settore radiofonico: minimo 200.000 ascolti medi giornalieri nella regione Lazio

-Settore stampa/quotidiani: minimo 15.000 copie per diffusione media giornaliera nella Regione Lazio.

“Proseguono ininterrotti i lavori per la realizzazione del Campionato Europeo di calcio più bello di sempre, abbiamo rimarcato più volte come la manifestazione non avrà una sola e semplice connotazione sportiva, ma sarà occasione di integrazione, divertimento, unione di tifoserie, sport e passioni differenti. Gli UEFA Euro 2020 sono anche, e soprattutto direi, una importante occasione per la città a livello di indotto economico, non soltanto per le migliaia di persone che parteciperanno alla manifestazione, spendendo cifre importanti in alloggi, ristorazione e intrattenimento, ma anche come occasione lavorativa per tantissimi. La selezione del Media Partner è una nuova possibilità di indotto, lavoro e guadagno a favore della città. Ci aspettiamo una forte partecipazione dalle testate radiofoniche e cartacee più importanti sul territorio locale”, dichiara il Commissario Straordinario per UEFA Euro 2020 Daniele Frongia.

I Media Partner dovranno supportare l’attività di promozione attraverso i propri strumenti di comunicazione e attività destinate all’animazione all’interno delle diverse aree allestite.

Sarà garantita dall’Host City l’esclusività merceologica dei Media Partner.