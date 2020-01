Ufficiale: Francesco Renzetti è gialloblù

Il difensore arriva al ChievoVerona a titolo definitivo dalla Cremonese

L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito dall’U.S. Cremonese le prestazioni sportive del calciatore Francesco Renzetti. Il difensore arriva a titolo definitivo fino al 30/06/2020.

Renzetti, nato a Montecarlo il 22 gennaio 1988, è un difensore cresciuto calcisticamente del Settore Giovanile del Genoa.

Con la formazione ligure debutta da professionista in C1 nella stagione 2005/2006. Da gennaio 2016 e per le successive tre stagioni gioca sempre in C1 con la maglia della Lucchese e colleziona 62 presenze.

Nella stagione 2008/2009 è all’Albinoleffe in serie B ed è protagonista di un’ottima annata grazie alle 39 presenze e 1 gol realizzato.

Dalla stagione 2009/2010 alla stagione 2012/2013 si accasa al Padova in serie B. Al termine dell’esperienza veneta, il difensore mette a referto 145 presenze e un gol.

Il capitolo successivo della sua storia calcistica Renzetti lo scrive al Cesena. Dal 2013/2014 al 2016/2017 disputa con la maglia bianconera 129 partite e segna 1 gol. Di queste, 23 le gioca in serie A nella stagione 2014/2015.

Le ultime tre stagioni Renzetti le trascorre con la maglia grigiorossa della Cremonese e gioca in totale 43 partite.

A gennaio 2020 il ChievoVerona lo acquisisce a titolo definitivo dalla Cremonese. ​