Ultime su Coronavirus: Primi casi a Roma e in Nigeria, Islanda, Messico e Olanda. Solo ieri 47 morti nel mondo

In Cina inizia a calare il numero quotidiano dei morti mentre nel mondo il virus continua a diffondersi: i casi di contagio sono 83mila: gli ultimi registrati in Olanda, Nuova Zelanda, Nigeria, Islanda e Messico.

L’epidemia di coronavirus continua a provocare morti in Cina, anche se i dati sembrano confermare che la fase peggiore è ormai alle spalle e aumenta il numero dei pazienti curati e dimessi dagli ospedali in cui erano ricoverati . Nella giornata di ieri i morti sono stati 47, i nuovi casi 427. Il nuovo virus, dalla comparsa, ha causato in Cina 2.835 decessi, i contagiati in totale sono 79.951, mentre sono oltre 37 mila i pazienti guariti. In Corea (qui la mappa) sempre nella giornata di ieri i nuovi casi accertati sono stati 591, portando il totale a 2.931, con 16 morti. In Italia i casi accertati secondo il bollettino della Protezione Civile (ore 18 del 29 febbraio) sono invece 821: nello specifico, sono 21 i morti e 46 i guariti. Da lunedì riaprono i 5 uffici postali in Lombardia nella zona rossa a Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione D’Adda, San Fiorano in provincia di Lodi e Vo’ Euganeo in provincia di Padova. La richiesta della Lombardia al Governo: misure restrittive ancora per una settimana. Scuole comprese.

Primo caso a Roma

Si tratta di una donna di 38 anni di Fiumicino che di recente aveva viaggiato nelle zone rosse del focolaio. E appena scoperto di essere venuta in contatto con una persona infettata, si era autodenunciata alla Asl come richiesto dalla Regione, e si era isolata dal resto dei familiari, mettendosi di fatto in autoquarantena.

La 38enne ha appena cominciato la cura: è stata ricoverata ieri mattina in isolamento allo Spallanzani. Le sue condizioni non sono gravi e avrebbe già cominciato la terapia. Con lei ci sono anche alcuni familiari in sorveglianza attiva: purtroppo il marito e la figlia di 10 anni, seppur asintomatici e in ottime condizioni, sono risultati positivi anch’essi. L’altro figlio di 5 anni, negativo ai test, è anche lui sotto controllo.

La Direzione regionale alla Sanità comunica che anche in Umbria sono stati riscontrati due casi d’importazione di infezione da coronavirus, non riconducibili dunque a focolai locali. Nei giorni scorsi, uno dei due pazienti si era recato in Emilia Romagna mentre l’altro era venuto in contatto a Roma con un residente di Castiglione D’Adda.

Intanto le autorità sanitarie islandesi hanno rilevato il primo caso di coronavirus. Si tratta di un’uomo di mezza età ritornato da una vacanza sulla neve in nord Italia. Nel frattempo, in Danimarca è stato registrato il secondo caso di contagio: anche in questo caso, la persona risultata positiva al test era stata in vacanza in nord Italia.