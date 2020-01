Un Green Deal per Fieragricola 2020, sempre più internazionale

Da coimputato ad alleato verde. Alla vigilia del Green Deal europeo

l’agricoltura italiana sfata molti luoghi comuni e si scopre in forte empatia con la rivoluzione

sostenibile a emissioni zero voluta da Bruxelles. L’Italia è il Paese con i cibi più sani e sicuri del

Vecchio continente, il più attento agli sprechi e alle emissioni di gas serra; uno Stivale che negli ultimi

10 anni ha diminuito l’utilizzo della chimica nei propri campi con punte del 50% in favore di

un’agricoltura più biologica, la prima in Europa per seminativi e colture permanenti. Per contro, il

primario italiano paga alcune lacune strutturali del Paese – come la carenza e la gestione di acqua in

alcune zone del territorio, oltre all’erosione del suolo – e dovrà far valere la propria fungibilità per

contribuire alla transizione sostenibile. Lo rivela il report presentato oggi a Roma dall’Osservatorio

Fieragricola-Nomisma in occasione della presentazione della rassegna di riferimento per il settore, in

programma a Veronafiere dal 29 gennaio al 1° febbraio prossimi. Per il direttore generale di

Veronafiere, Giovanni Mantovani: «Se il valore sociale delle nostre campagne in termini di

approvvigionamento alimentare è storicamente assodato, lo stesso non si può dire per le potenzialità

in chiave sostenibile. Il trust verde della nuova agricoltura rappresenta uno degli assi portanti in

grado di contribuire in modo decisivo alla transizione verso le emissioni zero della rivoluzione

economica che ci apprestiamo ad affrontare. Un passaggio epocale, nel quale Fieragricola sarà

ancora una volta monitor e interprete».

FROM FARM TO FORK – IL CIBO VA A BRACCETTO CON L’AMBIENTE

È il nome della strategia che interessa il settore agroalimentare e che fa parte della comunicazione,

licenziata lo scorso 11 dicembre, “Green Deal Europeo”. L’Ue pubblicherà gli asset strategici entro la

prossima primavera, ma già dalla comunicazione si capisce dove il Green Deal vuole andare a parare

(e in parte a finanziare), indicando tutta una serie di obiettivi ai quali l’agricoltura europea dovrà

tendere nella logica di costruire un’economia circolare basata su un sistema alimentare sano, equo e

rispettoso dell’ambiente.

SICUREZZA PRODOTTI, SPRECO, CHIMICA E BIO – ITALIA PARTE IN POLE

Lo studio realizzato dall’Osservatorio Fieragricola-Nomisma ha messo in luce come l’agricoltura

italiana, in attesa del piano operativo sull’economia verde più importante della storia, sia già in

vantaggio su uno dei paradigmi cardine: la salubrità e la sicurezza dei suoi alimenti, che presentano le

percentuali più alte di prodotti che secondo i controlli dell’autorità per la sicurezza alimentare (Efsa)

risultano essere assolutamente privi di residui, meglio di quanto possano vantare Francia, Spagna e

Germania. Buone notizie anche sul fronte degli sprechi, con i rifiuti alimentari pro-capite (126 kg

annui) del 16% inferiori alla media europea e in forte calo nell’ultimo decennio. Dalla tavola alla

terra, secondo il report di Fieragricola-Nomisma, le virtù si sommano: lo Stivale detiene il record Ue

di superficie e incidenza bio per seminativi e colture permanenti con 1,5 milioni di ettari, davanti a

Francia, Spagna e Germania, mentre calano anche le emissioni di gas serra (-12,3% negli ultimi

vent’anni secondo Eurostat), che incidono per il 7% sul totale delle emissioni contro il 10% della

media europea. Ma la sensibilità green degli agricoltori e dei prodotti italiani è ancora più evidente

alla prova di agrofarmaci e fertilizzanti. Infatti, secondo l’Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale (Ispra), nell’ultimo decennio se ne è fatto sempre meno uso e spesso i consumi si

sono dimezzati: è il caso degli insetticidi (da 1,2 kg di principi attivi ad ettaro a 0,6 kg), dei fungicidi (-

30%), degli erbicidi (-20%), ma anche di azoto (-25%), anidride fosforica (-36%), ossido di potassio (-

50%).

BIODIVERSITÀ E FORESTE DA PROTEGGERE. EMERGENZA ACQUA ED EROSIONE SUOLO

E proprio dalla tutela del territorio e delle sue risorse arrivano gli elementi su cui sarà fondamentale

operare un salto di qualità. Se – per l’indagine Fieragricola Nomisma – sul fronte della tutela della

biodiversità e delle aree boschive l’Italia è stabilmente nella top 5 dei Paesi Ue, è invece più

problematica la gestione del fattore acqua, con il Belpaese fanalino di coda nel rapporto

prelievi/risorse idriche, dove l’agricoltura incide per la metà del proprio utilizzo complessivo. Un

problema strutturale da mitigare attraverso sistemi intelligenti di gestione – come l’irrigazione di

precisione – al pari dei consumi di energia da fonti rinnovabili che nel primario rappresenta solo il 2%

dei consumi totali. Gravosi infine, e sempre più nemici della preservazione del territorio e

dell’ambiente, i fenomeni di consumo del suolo, cresciuti del 50% solo negli ultimi 30 anni, così come

l’erosione da acqua che vede il nostro Paese in cima alla classifica europea per i danni inferti al

territorio da tali eventi metereologici. In media in Italia si verifica un’erosione di quasi 9 tonnellate di

suolo per ettaro all’anno, contro i 4 della Spagna e i 2 della Francia.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE MA NON ECONOMICA

«È evidente – ha detto il responsabile agroalimentare di Nomisma e curatore dello studio, Denis

Pantini – come dallo studio emergano gli enormi sforzi fatti negli anni dagli agricoltori italiani per

rendere la propria attività più rispettosa dell’ambiente e come il loro operato sia fondamentale per la

tutela dei nostri territori, soprattutto a fronte delle calamità prodotte dai cambiamenti climatici. Una

sostenibilità ambientale che però non può essere scollegata da quella economica, senza la quale

l’attività agricola stessa non può esistere. E da questo lato, purtroppo, negli ultimi cinque anni i

redditi delle imprese agricole italiane non si sono mossi, a fronte invece di quelli degli agricoltori

spagnoli e francesi».

Sul piano economico complessivo, l’Italia è in testa nel panorama produttivo europeo come valore

aggiunto (32,2 miliardi di euro, media ultimo biennio), al secondo posto dietro la Francia (76,3

miliardi di euro) per valore della produzione (56,7 miliardi di euro, media biennio), mentre è più

indietro (4ª) nell’export, a 7,6 miliardi di euro. Critica invece la situazione relativa al reddito delle

imprese, segnalato nell’ultimo quinquennio in calo nel Belpaese dell’1% a fronte di una media Ue a

+6%, con Spagna e Francia a +11%.

Dieci padiglioni, 900 espositori italiani ed esteri, 130 mila operatori attesi e un calendario di 130

eventi tra convegni, workshop e prove dinamiche. Questi i numeri della 114ª edizione di Fieragricola

(29 gennaio-1 febbraio 2020), storica rassegna internazionale di Veronafiere, che a 122 anni dalla

nascita si conferma termometro del settore primario e punta sul connubio tra specializzazione e

nuove tecnologie. Tra i temi cardine, innovazione, sostenibilità ed economia circolare; dall’agricoltura

4.0 alla meccanica e attrezzature agricole di ultima generazione fino ai sistemi più avanzati per

viticoltura, frutticoltura, colture specializzate e zootecnia per affrontare le sfide del Green Deal

europeo. Attese, al convegno inaugurale dedicato all’agribusiness di Ue e Italia in Africa, la ministra

alle Politiche agricole, Teresa Bellanova, e la ministra dell’Agricoltura della Croazia, Marija Vučković.