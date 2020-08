Un mare di svizzera 3 slitta al 25 Novembre

Conto alla rovescia, allungato, per Un Mare di Svizzera 3. L’importante appuntamento sullo sviluppo della logistica in Canton Ticino, come chiave di lettura per un’area estesa che comprende l’intera Svizzera, ma anche tutto il nord ovest italiano, slitta di circa un mese. Anziché il 16 ottobre, come era stato inizialmente preannunciato, la manifestazione che anche quest’anno è organizzata da ASTAG Ticino si terrà regolarmente a Lugano, nella prestigiosa sede del LAC, il 25 novembre. Le motivazioni del rinvio risiedono in particolare nella necessità di formulare un quadro complessivo della ripresa dei traffici post Covid19 anche in funzione dell’imminente apertura del traforo del Ceneri e quindi delle prospettive di sempre maggiore integrazione fra il Ticino e l’area di Zurigo, anche nella chiave di sviluppo di nuove attività nel luganese. Particolare attenzione verrà dedicata anche allo sviluppo e alle scelte strategiche del nord ovest italiano, in particolare per quanto concerne l’utilizzo della portualità ligure anche in considerazione dei piani di sviluppo in atto.