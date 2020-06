Un milione di download per Immuni

Un milione di download nei primi due giorni. È questo il primo bilancio della diffusione dell’app Immuni, fatto dal ministro per l’Innovazione Paola Pisano durante un’audizione alla Commissione Trasporti della Camera. Durante l’incontro con i deputati, riporta Agi – Agenzia Italia , la titolare del dicastero ha detto che l’Italia “è stato il primo Paese europeo di grandi dimensioni a dotarsi” di un’app simile. Ma come funziona? Quando due smartphone con l’app installata si trovano a una distanza di 2 metri per almeno 15 minuti, ha spiegato il ministro Pisano, “i codici alfanumerici anonimi o pseudoanonimizzati vengono scambiati tra i cellulari” via Bluetooth, informando gli utenti in caso di esposizione a rischio e della necessità di essere sottoposti a un tampone. L’app, ha aggiunto, è già in funzione e in queste ore si lavora per aumentare il numero di dispositivi e di versioni di sistemi operativi supportati e per risolvere alcuni bug. Dall’8 giugno partirà in quattro regioni – Liguria, Umbria, Marche e Puglia – un periodo di sperimentazione dell’app della durata di una settimana.