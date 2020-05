Una concessionaria mestrina affida un’auto in comodato d’uso alla Protezione civile di Venezia. L’assessore D’Este: “Un importante gesto di solidarietà che dimostra quanto la nostra comunità sia coesa e altruista”

Da ieri la Protezione civile del Comune di Venezia potrà contare su un veicolo in più per sviluppare le proprietà attività a sostegno della cittadinanza, specie in periodo di emergenza Coronavirus. Una concessionaria mestrina, infatti, ha deciso di mettere a disposizione dell’Amministrazione, in comodato d’uso fino a luglio, un’auto del suo parco macchine, contribuendo in questo modo a rendere ancora più capillari i servizi rivolti a chi si trova in difficoltà.

La consegna dell’auto è avvenuta ieri mattina, alla presenza dell’assessore alla Protezione civile Giorgio D’Este: “Non posso che ringraziare di cuore per questo gesto di solidarietà – ha dichiarato – Si tratta di una donazione importante non solo per il gesto in sé, ma anche perché permetterà all’Amministrazione, e soprattutto ai volontari, di rispondere in modo sempre migliore ai bisogni dei cittadini. L’auto sarà utilizzata per raggiungere quasi ‘porta a porta’ le fasce deboli della popolazione. La consegna di oggi dimostra quanto forte e coesa si stia dimostrando in questo momento di difficoltà la nostra comunità, che va di pari passo con l’impegno profuso dell’Amministrazione comunale, impegnata fin da subito a rispondere ai fabbisogni causati dall’emergenza Covid-19”.