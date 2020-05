Università: Donazzan, “Bene Atenei veneti su aiuti agli studenti, dobbiamo investire su sapere e competenze”

“Plaudo e ringrazio l’università di Padova per la scelta di investire una somma così rilevante in contributi agli studenti, che aiuteranno le loro famiglie a fronteggiare le tante spese richieste dal percorso di formazione universitaria. La complessità degli interventi e la dote finanziaria messa in campo per il diritto allo studio, pari a quella che il Bò destina alla ricerca, dà il segno di intelligenza politica e di lungimiranza”.

Così l’assessore regionale all’istruzione, formazione e università Elena Donazzan plaude agli interventi messi in campo dall’ateneo di Padova a favore degli studenti per oltre 13 milioni di euro.

“L’iniziativa dell’università patavina, che va di concerto ad iniziative di analogo tenore assunte o in via di definizione da Cà Foscari, Iuav e dall’ateneo di Verona volte ad aumentare la fascia di esenzione dalle tasse universitarie e ad implementare borse di studio e forme di sostegno anche per la didattica a distanza – sottolinea l’assessore – danno il segno della comune volontà delle istituzioni universitarie di prevenire e contrastare il rischio di abbandoni o di calo di immatricolazioni, fenomeni tipici dei periodi di crisi”.

“In questa fase di estrema criticità per le famiglie, gli studenti e l’intero sistema socio-economico regionale e nazionale – conclude Donazzan – Università e Regione Veneto, ciascuna per il proprio ambito di competenze e in base alle proprie risorse, stanno mettendo a fattor comune disponibilità economiche e gli aiuti attesi dal Dl Rilancio: aumentare il numero di borse di studio e prevedere un ampio ventaglio di interventi per favorire e incentivare l’accesso ai corsi universitari significa investire in modo concreto sulla qualificazione dei nostri giovani, consapevoli non solo che studiare ‘rende’, cioè garantisce occupazione, ma soprattutto che il sapere e le competenze sono la vera ricchezza delle nostre comunità e garanzia di sviluppo per un futuro che sarà tutto da inventare. L’unico modo per riprendere quota è investire sulle intelligenze”.