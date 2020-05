Uso e possesso di stupefacenti: denunciati tre giovani a Mestre. Nei guai due diciottenni e un minorenne

Due diciottenni e un diciassettenne sono stati denunciati dalla Polizia locale perchè sorpresi all’interno di un garage condominiale nella zona della Gazzera, a Mestre, in possesso di una dozzina di dosi di marijuana confezionate in una scatola di metallo, un bilancino elettronico di precisione e qualche decina di grammi di stupefacente ancora da suddividere. I tre, al momento dell’intervento degli operatori, erano intenti a consumare parte dello stupefacente.

L’intervento nel pomeriggio di lunedì 11 maggio, quando alcuni agenti del personale del Nucleo operativo della Polzia Locale, nel corso di attività di controllo nel centro di Mestre, hanno notato la presenza di due ragazzi appena maggiorenni già noti alle forze dell’ordine perchè appartenenti, con ruoli di rilievo, alla “baby gang di Mestre”. Gli operatori hanno deciso di seguirli mentre entrambi si spostavano verso via Miranese.

La coppia ha quindi raggiunto la Gazzera per incontrarsi con un terzo ragazzo, poi risultato minorenne, per riunirsi in un garage condominiale. Gli agenti si sono avvicinati al box e hanno subito percepito un forte odore di stupefacente: sono entrati e hanno sorpreso i ragazzi a consumare marijuana, sequestrando il resto dello stupefacente presente, in parte già confezionato.

I due maggiorenni, C.E. e C.R., insieme al minorenne, sono stati denunciati sia all’autorità giudiziaria che a quella amministrativa.