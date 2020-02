Venerdì 21 febbraio a Vicenza si terrà il convegno sul tema “Le indagini ad alto contenuto tecnologico: profili di diritto penale sostanziale e processuale”

Le indagini ad alto contenuto tecnologico

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del Protocollo di intesa fra Procura della Repubblica e dipartimento di Scienze giuridiche, supportata dal Progetto di ricerca “Terror Cyber Crime” (TCC), con il patrocinio dell’Osservatorio Cybercrime.

Venerdì 21 febbraio, ore 10, Polo Scientifico-Didattico Studi sull’Impresa

viale Margherita 87, Vicenza



Venerdì 21 febbraio, nel complesso universitario di viale Margherita 87, a Vicenza, si terrà il convegno sul tema “Le indagini ad alto contenuto tecnologico: profili di diritto penale sostanziale e processuale”. Si tratta di uno dei primi “esperimenti” di collaborazione inter-istituzionale in un campo delicato come quello delle indagini penali nel contesto ad alto contenuto tecnologico, per l’accertamento e la prevenzione anche di gravi reati.

Sarà il primo di un ciclo di incontri organizzati nel 2020 con il supporto del Progetto di ricerca di base TCC “New Technologies and the fight against (cyber) terrorism and hate speech in the European perspective” nell’ambito del protocollo di intesa fra Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza e il dipartimento di Scienze giuridiche dell’università di Verona, con il supporto del Coespu, Center of Excellence for Stability Police Units dell’Arma dei carabinieri, centro di eccellenza di rilevanza internazionale per la formazione delle unità di polizia impiegate in operazioni di pace, dell’Osservatorio Cybercrime e con la collaborazione del progetto di ricerca Audirr, Automazione, diritto e responsabilità, del dipartimento di eccellenza di Scienze giuridiche dell’ateneo.

L’iniziativa si inserisce in un ampio progetto pilota, coordinato da Roberto Flor, docente del dipartimento di Scienze giuridiche dell’ateneo scaligero e responsabile scientifico del progetto, con il supporto dell’Osservatorio Cybercrime, diretto da Lorenzo Picotti, docente nel medesimo dipartimento, e attivato in via sperimentale nel 2017 con la Procura della Repubblica di Vicenza, di cui è referente il sostituto procuratore Roderich Blattner, a cui ha aderito, nel 2019, la Procura della Repubblica di Verona guidata dal procuratore capo Angela Barbaglio e, nello stesso anno, la Procura della Repubblica, direzione distrettuale anti-mafia e anti-terrorismo di Trento, guidata dal procuratore capo Sandro Raimondi.

Il progetto di un Protocollo tra Procura e una prestigiosa realtà accademica nasce dalla consapevolezza che la sempre maggiore incidenza, nell’ambito dell’attività istituzionale degli uffici inquirenti, delle attività investigative a mezzo delle nuove tecnologie debba necessariamente accompagnarsi con una costante e proficua attività di formazione e aggiornamento.