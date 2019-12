Veneto-Cina: Assessore Pan, “Con le città murate e i tesori del Veneto siamo pronti a celebrare il 2020, anno della cultura e del turismo tra Italia e Cina”

“Il 2020 sarà l’anno della cultura e del turismo tra Italia e Cina. La storica comunanza tra Veneto e Cina, grazie ai traffici commerciali che si sono per secoli sviluppati lungo al via della seta e grazie alla presenza di Marco Polo, ancor oggi celebrato, in entrambe le Nazioni, quale primo ambasciatore di questa antica amicizia, conferiscono a questa scadenza un valore profondo, che sicuramente potrà crescere e portare a nuovi e ulteriori sviluppi”. Così l’assessore all’agricoltura, Giuseppe Pan, reduce dalla partecipazione in Cina del summit dedicato ala Via della Seta, prepara l’ormai prossima scadenza destinata a coinvolgere Venezia e il Veneto in maniera particolare.

La manifestazione conclusasi nei giorni scorsi a Shaanxi, in Cina, il 2019 Silk Road Business Summit, ha rappresentato il grande appuntamento internazionale promosso dallo stato cinese per la costruzione dei rapporti commerciali, culturali e di amicizia con i paesi lungo la nuova via della seta, momento di incontro per la costruzione di rapporti culturali e commerciali tra le diverse nazioni e la Cina.

Alle attività ed agli incontri hanno partecipato l’assessore per l’Agricoltura della Regione veneto Pan e la delegazione delle Città murate del Veneto, guidata dal presidente e sindaco di Montagnana Loredana Borghesan e composta dal sindacodi Asolo Mauro Migliorini, dal vicesindaco di Cittadella Marco Simioni, dal vicesindaco di Monselice Andrea Parolo, dal vicesindaco di Soave Alice Zago, dal vicesindaco di Valeggio sul Mincio Marco dal Forno e dal presidente del comitato scientifico e responsabile del progetto Cina Massimiliano D’Ambra. Al meeting erano presenti importanti membri del Governo cinese e rappresentanti di Stati di tutto il mondo.

La presidente delle Città murate del Veneto Loredana Borghesan ha avuto l’onore di partecipare alla cerimonia di apertura dei lavori, in quanto ospite d’onore, con un discorso nel quale ha illustrato le opportunità che la rete delle Città Murate ed i loro territori possono offrire al turismo ed al mercato cinese, per la loro capacità di operare insieme ed in maniera coordinata, con il loro patrimonio di arte, cultura e prodotti enogastronomici d’eccellenza.

Nel corso dei forum di approfondimento, cui hanno partecipato i rappresentanti dei diversi Paesi, Borghesan ha illustrato dettagliatamente le realtà e le opportunità rappresentate dall’unione delle Citta Murate del Veneto, composta da ben 35 città distribuite sull’intero territorio regionale ed ha presentato, riscuotendo un fortissimo apprezzamento di tutti i rappresentanti cinesi, il video promozionale realizzato dagli studenti cinesi nell’ambito dell’edizione 2019 della Veneto Film Summer School, un progetto che vede Città Murate del Veneto ospitare docenti e studenti di comunicazione delle più prestigiose Università della Cina.

Il vicesindacodi Cittadella, Marco Simioni, ha presentato Cittadella e le manifestazioni che celebreranno nel 2020 per gli ottocento anni della fondazione ed il vicesindaco di Soave, Alice Zago, ha presentato la città murata veronese e le opportunità legate al suo patrimonio storico artistico e vitivinicolo.

“Il meeting internazionale – conclude l’assessore Pan – ci ha consentito non solo di testimoniare l’amicizia e le profonde relazioni che legano il Veneto alla Cina ma ha posto le basi anche per poter sviluppare, lungo la Via della Seta, importanti collaborazioni strategiche e fondamentali attività di promozione per il turismo, i prodotti agroalimentari e le attività culturali”.