Veneto,+8 casi e 7 vittime nelle ultime 24 ore

Sono otto i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il dato complessivo degli infetti a 19.233 dall’inizio del’epidemia. Lo segnala l’ultimo bollettino della Regione.

Nelle ultime 24 ore vi sono stati anche sette nuovi decessi, per un dato totale di 1.994 vittime (tra ospedali e case di riposo).

Resta stabile, da giorni, il numero dei pazienti in terapia intensiva, 12 dei quali sono uno ancora positivo al Covid. Gli attuali positivi sono 607 (-73 rispetto a ieri), e i soggetti in isolamento 847.

Fonte: ANSA.