Venezia: Francesco Alberoni in conferenza a Pro Biennale

Continuano gli appuntamenti culturali all’interno della mostra Pro Biennale a Venezia.

Infatti la giornata di domenica 2 agosto ha visto protagonista il grande Prof. Francesco Alberoni che ha intrattenuto il pubblico presente a Palazzo Ivancich, sede dell’esposizione, e quello collegato in diretta online con un interessante conferenza dal titolo “Amore, amicizia e…ai tempi del Covid”.

Presentati dall’organizzatore della manifestazione Salvo Nugnes, curatore di mostre e grandi eventi, sono intervenuti anche Cristina Cattaneo, psicologa e scrittrice, Silvia Casarin Rizzolo, direttore d’orchestra che collabora anche con il Teatro La Fenice di Venezia e la cantante Chiara Artuzzi, dalle selezioni di X Factor.

Il Professore ha sottolineato l’importanza di mantenere saldi i rapporti sia di coppia che di amicizia seppur nel rispetto della sicurezza e del distanziamento. Quindi “ritrovarsi sì, dialogare, discutere e stare in compagnia sempre, ma tenendo almeno quel metro di distanza. Ricordiamoci che non sarà certo un po’ di centimetri a farci perdere l‘entusiasmo per la vita e per le cose.” Un messaggio, quindi, di speranza ed ottimismo quello che infonde e diffonde Alberoni.

La mostra rimarrà aperta fino al 7 agosto tutti i giorni, a ingresso libero, dalle 10 alle 19.

Tel. 0424525190 – staff@spoletoarte.it – www.spoletoarte.it