Veneziano barricato in casa minaccia esplosione, fermato

VENEZIA, 13 GEN – Un quarantenne che si era barricato in casa minacciando di far esplodere l’alloggio che aveva saturato lasciando aperto il gas è stato bloccato e messo in sicurezza dalla polizia a Chioggia (Venezia). E’ stata la madre dell’uomo a lanciare l’allarme, presentandosi al Commissariato di Chioggia e raccontando che il foglio, in forte stato di agitazione, si era chiuso in casa, con in mano degli accendini. Gli agenti sono riusciti ad entrare nell’appartamento, fermando l’uomo e impedendo che potesse dar seguito ai suoi propositi. Ora saranno valutati interventi di carattere sanitario nei suoi confronti.(ANSA).

Fonte ANSA: https://bit.ly/2TneAVD