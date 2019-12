Il 30 gennaio Fieragricola, rassegna internazionale dedicata all’agricoltura e alla zootecnia.

La Giunta comunale, riunitasi in questi giorni a Ca’ Farsetti, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo, compreso quello di fattibilità tecnica ed economica, di un intervento, del valore di 165mila euro, di demolizione e smaltimento del materiale di risulta di un corpo di fabbrica prefabbricato esistente nella nuova sede dell’unità cinofila della Polizia locale di via Cafasso a Marghera.

“Con questa delibera – spiega l’assessore Zaccariotto – andiamo, dopo aver già sistemato l’altra struttura esistente e aver creato dei primi spazi per le unità cinofile della Polizia locale, ad intervenire, in maniera propedeutica, liberando un’area da uno stabile non più utilizzabile e che, per il momento, sarà utilizzata per il parcheggio dei mezzi della Polizia locale. In seguito vedrà invece la realizzazione del nuovo immobile che ospiterà il corpo cinofilo dei vigili urbani”.

“E’ una notizia positiva per la Polizia locale di Venezia che, come Amministrazione, abbiamo voluto sostenere con importanti risorse e strumentazioni che non sono solo legate ai nuovi mezzi ma anche formando un’unità cinofila degna di una Città che sta dimostrando, come certifica l’ultima classifica sulla Qualità della Vita stilata da Il Sole 24 Ore, di essere nella top ten tra le Città d’Italia, esattamente al 9° posto, migliorando la propria posizione dal 2014 ad oggi di ben 56 posizioni – commenta il sindaco Luigi Brugnaro – Un lavoro meticoloso che oggi ci ha portato a poter contare su, dopo Kuma e Luna che hanno fatto da apripista e oggi si stanno godendo il meritato riposo, 4 cani in servizio: ad ottobre, ovvero da quando hanno finito l’addestramento conseguendo l’abilitazione certificata come cani antidroga, abbiamo assoldato Warus e Coco, mentre dal 2018 abbiamo inserito in organico Lapo e Hadesz. Veri e propri agenti specializzati che quest’anno hanno contribuito nelle attività di ricerca e conseguente sequestro di oltre 13 chilogrammi di sostanze stupefacenti e all’arresto o denuncia di decine di spacciatori. Voi meritate pienamente di essere un corpo cinofilo d’eccellenza e rappresentate un orgoglio per tutti noi. Complimenti a voi e ai vostri conduttori. Oggi potrete contare anche su nuove strutture a vostra disposizione che vi permetteranno di essere, ancor di più, quel reparto che si è talmente tanto contraddistinto per professionalità e bravura da essere chiamato ogni settimana a dare sostegno a operazioni di altre forze di polizia”.

Venezia, 27 dicembre 2019